Pasaulio salės futbolo čempionatui artėjant – žvilgsnis į visas dalyvaujančias komandas

Mintimis apie čempionato dalyves pasidalino buvęs Lietuvos salės futbolo rinktinės treneris bei dabartinis Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijos rinktinių techninis direktorius Kęstutis Rudžionis.

Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai

Kalbėdamas apie būsimus Lietuvos rinktinės varžovus A grupėje, K. Rudžionis gana greitai išskyrė pagrindinius favoritus.

„Vertinant Lietuvos rinktinės varžovus, tai, neabejotinai, geriausiai žinomos Kazachstano galimybės. Šioje šalyje jau daug metų dirbama pagal tą patį brazilų projektą, kuris į Kazachstaną atnešė ne vieną pergalę. Jų tendencija tokia, kad komandoje nuolat žaidžia trys natūralizuoti brazilai, kuriems kompaniją sudaro per dešimtmetį užaugusi gera žaidėjų karta.

Kazachstano čempionato lygis nėra labai aukštas, tačiau rinktinės užimta septintoji vieta pasaulio čempionate sako, kad priimti sprendimai buvo teisingi.

Tuo tarpu tiek Venesuela, tiek Kosta Rika yra silpnesnės už Kazachstaną“, – sakė pašnekovas

Rusija futbolo sąjungos komanda – viena čempionato favoričių

Dėl Rusijos sportui skirtų nuobaudų, tarptautinėse varžybose negali skambėti nei šalies himnas, nei plėvesuoti vėliava, tačiau tai, K. Rudžionio teigimu, ženklios įtakos komandai neturi.

„Nors Rusija čempionate negalės naudoti nei šalies vėliavos, nei pavadinimo, tai nieko nereiškia. Širdyje jie visi žino kam atstovauja, komandoje netrūksta natūralizuotų brazilų, tad jiems jokio skirtumo, kokia vėliava bus ant jų aprangų. Neabejoju, kad atvykus į pasaulio čempionatą, visos politinės ambicijos pasislenka į antrą planą.

Rusai bus vieni čempionato favoritų, o taip yra dėl to, kad toje šalyje vyksta kryptingas darbas. Ypač į Sibiro pusę, kur yra mažiau galimybių vystyti kitas sporto šakas. Žiemos ten šaltesnės, todėl lauke neprisportuosi taip, kaip salėje. Ten visas regionas turi labai stiprių komandų. Tų komandų lyderiai bei brazilai ir sukuria rinktinės jėgą“, – esmines rusų stiprybes išskyrė pašnekovas.

Europoje – nuolatinė kova dėl vietos po saule

Kalbėdamas apie į turnyrą patekusias Europos komandas, K. Rudžionis akcentavo, jog salės futbolo lygis čia auga ir nė viena rinktinė negali būti tikra, kad, patekusi į vieną turnyrą, ji būtinai pateks į kitą.

„Salės futbolas yra tapęs lygesnis ir turbūt niekada taip nebebus, kad grandai lengvai apžais žemiau reitinge esančias komandas. Šiame čempionate silpnų komandų nėra, o tai, kad į jį pateko čekai, portugalai ar serbai, nereiškia, kad ir kitąkart jie ten pateks.

Atkrintamosiose varžybose šansų turėjo ir krotai, ir suomiai, ir dar krūva komandų, kurios galėjo būti vietoje tų, kurios atvyks į Lietuvą. Pergales futsale lemia disciplina, drausmė ir fizinis pasirengimas, o ne individualūs žaidėjai“, – teigė jis.

Visgi, jo manymu, tarp Europos rinktinių ryškiau žiba viena komanda.

„Iš šios grupės aiškiai išskirčiau Ispanijos rinktinę, kurią sudaro pasaulinio lygio veteranai. Ispanija turi stiprų čempionatą, stiprius žaidėjus, kurie žaisdami su kiek silpnesnėmis komandomis, varžovams net nesuteikia progų.

Portugalija savo sudėtyje turi Ricardinho. Jis muša įvarčius, atlieka puikius perdavimus, tačiau nėra taip, kad žaidimas suktųsi aplink jį. Komanda turi labai gerų žaidėjų, tačiau portugalai yra pažeidžiami ir aš jų nepriskirčiau prie favoritų. Tikriausiai ketvirtfinalį Portugalija pasieks, bet ten teks labai pasistengti, kad žengtų dar toliau“, – griežtą verdiktą dabartinių Europos čempionų atžvilgiu pateikė buvęs rinktinės treneris.

Pietų Amerika – dabartiniai pasaulio čempionai ir pasikeitęs brazilų veidas

Kalbėdamas apie Pietų Amerikos komandas, K. Rudžionis teigė, jog brazilai, išmokę praeities pamokas, pamažu keičia savo žaidimo stilių, nors ir neišsižada atakuojančio žaidimo pagrindų.

„Brazilija turi savybę – įmušti daugiau įvarčių nei priešininkai. Tiesa, ta taisyklė suveikia ne visą laiką, todėl žaidėjai pradėjo suprasti, kad ir jiems reikia gintis. Praėjęs čempionatas parodė, kad norint laimėti vien pulti paprasčiausiai neužteks“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis taip pat negailėjo pagyrų dabartiniams pasaulio čempionams iš Argentinos bei išskyrė komandą, kuri ateinančiame čempionate gali pateikti netikėtumų.

„Argentina išsiskiria komandinėmis savybėmis. Komanda paliko labai gerą įspūdį, komandinis žaidimas tikrai yra stiprus, daug disciplinos, be kurios šiuolaikiniame futsal tiesiog neįmanoma.

Paragvajus bando žaisti panašiu stiliumi, kaip brazilai. Visi žaidėjai žemaūgiai, techniški, daug laiko praleidžiantys su kamuoliu, dėl to sunku juos sugaudyti. Ne be priežasties ši komanda reitinge yra labai aukštai, nepaisant to, kad rinktinė prie favoritų ir nepriskiriama.

Mano nuomone, tai yra rinktinė, kuri šiemet gali nustebinti, nepaisant to, kad jiems teko labai stipri grupė su Ispanija ir Japonija“, – mintimis dalinosi K. Rudžionis.

Tarp Afrikos komandų – vienas ryškus autsaideris

Pasakodamas apie Afrikai atstovausiančias komandas, K. Rudžionis itin pozityviai atsiliepė apie Maroką, o kiek blankiau įvertino čempionato debiutantų iš Angolos šansus.

„Marokas iš visų Afrikos šalių čempionatui ruošiasi intensyviausiai, žaidžia be galo daug kontrolinių rungtynių, jų pasiruošimas yra kosminis. Galvoju, kad jų tiek puolimas, tiek gynyba, tiek standartinės situacijos, tiek žaidėjų komunikacija bus atidirbta maksimaliai gerai.

Egiptas – nenuspėjamas. Gali sužaisti gerai, tačiau gali sužaisti taip, kad neįmanoma bus suprasti, jog tai jie. Egiptui nepasisekė, kad pateko į grupę su rusais ir uzbekais, nes būtent šios komandos, mano nuomone, varžysis dėl pirmosios vietos.

Angola iš šių trijų Afrikos valstybių yra silpniausia. Tik nesupraskite neteisingai – tai nėra silpna komanda, nes Afrikoje užimta trečia vieta tikrai nėra silpnumo ženklas. Šioje komandoje visi yra fiziškai stiprūs, greiti, tad komanda į čempionatą pateko ne šiaip sau. Kartais jiems pritrūksta disciplinos, o varžovai tuo gali pasinaudoti“, – analizavo K. Rudžionis.

Azijos žemyne – aiškus favoritas

Pasakodamas apie Azijos atstovus čempionate, K. Rudžionis neslėpė savo simpatijų Irano ekipai ir teigė, jog profesionalumas ten – neeilinio lygio.

„Tai yra kosmosas. Lietuviai ir patys turėjo galimybę pačiupinėti šią komandą. Ji žaidžia kaip laikrodis, vedama savo kapitono. Irane futsalas yra labai populiari sporto šaka, kuriai skiriamas milžiniškas dėmesys.

Paprastas pavyzdys – kai komanda žaidė turnyre Tailande, ją lydinčių žmonių buvo net dvylika. Profesionalus požiūris, investuojami dideli pinigai, ypač gražiai žaidžianti komanda, todėl esu beveik tikras, kad matysime ją pusfinalyje“, – spėjimu pasidalino pašnekovas.

Apibūdindamas kitas Azijos žemyno komandas, K. Rudžionis įžvelgė ir Japonijos bei Uzbekistano ekipų galimybes nustebinti ir pateikti netikėtų rezultatų.

„Japonija – drausminga, labai gerai fiziškai pasiruošusi komanda. Visi azijiečiai pasižymi neįtikėtina tvarka. Jie – kaip kareiviai: dirba kantriai, ilgai ir be jokių pretenzijų.

Komanda stropiai ir kantriai dirba, klauso trenerio nurodymų ir, manau, išpildys viską tinkamai. Tokios komandos kaip Japonija gali būti tamsūs arkliukai, kurie gali nustebinti netikėčiausiu momentu. Taip pat svarbus fizinis pasirengimas, kadangi jis yra tiesiogiai proporcingas sprendimų priėmimo greičiui. Ši komanda tą turi.

Tailandą teko matyti gyvai. Tikėjausi iš jų kažko daugiau, bet yra pasikeitęs komandos treneris, todėl manau, kad jiems reikia laiko adaptuotis prie naujo trenerio filosofijos.

Apie Vietnamą daug kažko pasakyti negaliu. Kiek teko matyti, žaidžiamas tas pats azijietiškas žaidimas – kantrus ir ištvermingas. Vis tik negalvoju, kad jie nustebins šiame čempionate.

Uzbekistanas rodo tikrai gerus rezultatus net žaidžiant su grandais. Prieš Argentiną bei Ispaniją rungtynės buvo pralaimėtos rezultatu 0:1. Toks rezultatas futsale reiškia, kad komanda gali žaisti prieš tokio lygio komandas, ji gerai ginasi, ir tuo pačiu turi progų“, – įžvalgomis dalinosi specialistas.

Saliamono saloms – niūri prognozė

Tuo tarpu Saliamono salų komandai K. Rudžionis daug gerų žodžių skirti negalėjo.

„Viena silpniausių turnyro komandų. Teko matyti kelias šios komandos žaidimo minutes prieš Italiją. Matosi, kad taktiškai daro labai daug klaidų, nors Italija tas draugiškas žaidė net ne stipriausios sudėties. Beveik neabejoju, kad čempionate tiek Portugalija, tiek Marokas jiems atseikės nemažą krūvelę įvarčių“, – svarstė jis.

Pasaulio čempionatas Lietuvoje vyks nuo rugsėjo 12 iki spalio 3 dienos, finalinio etapo mačai bus žaidžiami VIlniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

