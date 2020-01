M. Topčagičius lieka „Sūduvoje“ dar metams

Dar sezonui sutartį pratęsęs 31 metų puolėjas iš Austrijos pernai pelnė net 32 įvarčius. Futbolininkas 20 kartų pasižymėjo A lygoje, po 5 kartus – Europos lygoje ir LFF taurės turnyre, po kartą – per Čempionų lygos ir Supertaurės rungtynes.

Be to, futbolininkas per sezoną atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Į Marijampolę M. Topčagičius atvyko 2018-ųjų viduryje, o iki tol buvo žaidęs Austrijos „Karnten“, „Admira Wacker“, „Altach“ ir „Wolfsberger“ bei Kazachstano „Šachtior“ klubuose.

„Sūduvos“ komanda šiuo metu atostogauja, o į pirmąją treniruotę susirinks sausio 13 dieną.