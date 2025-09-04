Lietuvos futbolo rinktinė nuo pralaimėjimo išsigelbėjo tik pačioje rungtynių pabaigoje

Kitas rungtynes šiame lange lietuviai žais rugsėjo 7-ąją, kai Kaune priims Nyderlandų ekipą.
Ketvirtadienio susitikimas prasidėjo pavojinga lietuvių proga, bet jos išnaudoti nepavyko. Vėliau žaidimas apsilygino ir šansų turėjo abi komandos.
Pirmasis įvartis rungtynėse krito antram kėliniui einant į pabaigą, kai po lietuvių klaidos svečiai perėmė kamuolį ir iš arti pasiuntė jį į tinklą.
Lietuviams gelbėtis teko paskutinėmis minutėmis, kai į Maltos vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Gvidas Gineitis.
Paskutinėmis minutėmis abi komandos neteko po vieną žaidėją, kai šiems buvo parodytos raudonos kortelės, lietuvių gretose tai buvo Edgaras Utkus, kuris praleis susitikimą su Nyderlandais sekmadienį.
FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Giorgi Kruashvili (Sakartvelas)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis, Modestas Vorobjovas, Artūr Dolžnikov, Gytis Paulauskas, Gratas Sirgėdas, Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Klaudijus Upstas.
Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Marius Adamonis, Markas Beneta, Tomas Kalinauskas, Romualdas Jansonas, Nauris Petkevičius, Domantas Antanavičius, Eligijus Jankauskas, Vilius Armalas, Rokas Lekiatas, Vaidas Magdušauskas, Paulius Golubickas.
Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo tvarkaraštis:
Rugsėjo 7 diena (sekmadienis)
19.00 val. Lietuva – Nyderlandai
