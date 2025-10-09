 LFF: baltarusių diasporos futbolo komanda be leidimo naudoja Vytį

LFF: baltarusių diasporos futbolo komanda be leidimo naudoja Vytį

2025-10-09 17:46
BNS inf.

Lietuvos futbolo federacija (LFF) ketvirtadienį socialiniuose tinkluose pranešė, kad Lenkijoje įsikūrusi baltarusių diasporos komanda be leidimo naudoja Lietuvos rinktinių simbolį – Vytį bei kitus su Lietuvos rinktine siejamus atributus.

LFF: baltarusių diasporos futbolo komanda be leidimo naudoja Vytį
LFF: baltarusių diasporos futbolo komanda be leidimo naudoja Vytį / BKS „Pahonia“ Warszawa feisbuko nuotr.

„Viešoje erdvėje pasirodė pranešimai apie Lenkijoje įsikūrusią baltarusių diasporos komandą, kuri naudoja Lietuvos rinktinių simboliką – simbolį Vytį bei kitus su Lietuvos rinktine siejamus atributus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo LFF.

„LFF informuoja, jog šie simboliai buvo pavogti bei naudojami be jokio federacijos sutikimo ar žinios, dėl to prašome bendruomenės narius, sirgalius, raportuoti šį profilį“, – teigė federacija.

BNS rašė, kad visuomenėje diskusijos kilo ir dėl šiemet pasirodžiusių Baltarusijos opozicijos „pasų“. Pernai pristačius projektą kilo pasipiktinimas, kadangi alternatyviuose asmens dokumentuose buvo netiksliai pavaizduotos Lietuvos ir Baltarusijos teritorijos.

Diskusijas kėlė ir „pasų“ viršelyje naudojamas Pahonia simbolis – Baltarusijoje naudojamas Vyčio atitikmuo.

Vasario mėnesį beveik 70 visuomenininkų laišku kreipėsi į prezidentą, Užsienio reikalų ministeriją ir Seimo narius ragindami neleisti Baltarusijos opozicijai naudoti Vyčio ar jokių kitų lietuviškų simbolių tiek ant gaminamų „pasų“, tiek bet kokia kita forma ir oficialia apimtimi.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos futbolo federacija
Lenkija
baltarusių diasporos futbolo komanda
Vytis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų