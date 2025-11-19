Latviams nusileidusi U19 rinktinė nepateko į kitą atrankos etapą

Pirmose šios dienos rungtynėse Anglija 4:0 susitvarkė su Škotija, surinko devynis taškus ir užėmė pirmą vietą. Latviai su keturiais taškais liko antri, škotams liko ketvirta pozicija.
Antradienio vakaro rungtynėse nuo pradžių daugiau su kamuoliu buvo Lietuvos rinktinė, tačiau sužaidus beveik dvidešimt minučių pasižymėjo latviai, kurie išsiveržė į priekį.
Visgi mūsiškiai rankų nenuleido ir kėliniui artėjant link pabaigos Nedas Garbaliauskas stipriu smūgiu rezultatą išlygino.
Lygus rezultatas lietuvius būtų tenkinęs, tačiau jo pasiekti nepavyko. Antro kėlinio pradžioje latviai įmušė antrą kartą ir, kaip paaiškėjo vėliau, tai tapo pergalingu įvarčiu, atvėrusiu jiems kelią į kitą atrankos etapą.
UEFA Europos vaikinų U19 čempionato atrankos statistika
Raudondvario stadionas, teisėjas – Szabolcs Kovacs (Rumunija);
Įvarčiai: 38 min. Nedas Garbaliauskas (Lietuva); 18 min. Marats Gaļajevs, 53 min. Roberts Kukulis (Latvija);
Įspėti: 31 min. Oskar Pukelis, 71 min. Dominykas Taučas, 73 min. Dovas Grudzinskas (Lietuva); 34 min. Ivans Struks, 71 min. Adams Dreimanis, 73 min. Roberts Kukulis, 90+1 min. Rodrigo Vitols (Latvija);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Lysionok, Dovydas Balsys, Armandas Raudonis, Matas Klimas (72 min. Brooklyn Leipus), Oskar Pukelis, Dovas Grudzinskas (86 min. Donatas Jermakovas), Edgaras Bierontas, Skirmantas Paukštys, Grant Ochuko Emerhi, Nedas Garbaliauskas, Dominykas Taučas.
Atsargoje: Ugnius Semaška, Filipe Acuna, Adomas Buikus, Matas Ambrazaitis.
