„Kauno Žalgirio“ B komanda intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui

Šiemet jaunimo sistemai „Kauno Žalgirio“ organizacija skiria dar didesnį dėmesį, o tai virsta ne tik gerėjančiomis sąlygomis, bet ir intensyviu darbu – jaunimas treniruojasi kiekvieną dieną, o du kartus per savaitę sportuoja po du kartus per dieną.
Tokiomis dienomis jaunieji žalgiriečiai pirmą treniruotę turi jau 7 valandą ryto, vėliau mokosi, o po pamokų vėl kimba į darbus futbolo aikštėse.
„Labai džiugu, kad klubas mums suteikia galimybę turėti tokias sąlygas treniruotėms iš pačio ryto, kadangi tai yra svarbu mūsų jauniesiems talentams. Manau, kad papildomos treniruotės mums padės labiau kreipti dėmesį į smulkesnes detales, ko galbūt nespėdavome anksčiau“, – teigė „Kauno Žalgirio“ B komandos vyr. treneris Oscaras Ruizas Garcia.
Pasak specialisto iš Ispanijos, jaunimas kol kas puikiai prisitaiko prie naujų sąlygų ir nuolat tobulėja.
„Manau, kad vaikinai su tuo susitvarko gerai. Po treniruotės jie vyksta į mokyklą ar universitetą. Esu labai laimingas, kad turime galimybę treniruotis ryte. Matau, kad šiuo metu visi yra motyvuoti. Pažiūrėsime, kaip bus ateityje, bet tikiuosi nesusidurti su problemomis“, – teigė strategas.
Treneris pabrėžė, kad komandinė dvasia ir asmeninis ryšys su žaidėjais jam yra ne mažiau svarbus nei rezultatai aikštėje, todėl sugalvojo motyvacinę sistemą jauniesiems žaidėjams.
„Manau, kad yra labai svarbu užmegzti ryšį su žaidėjais, todėl pasakiau jiems, kad laimėtojus vaišinsiu pietumis. Planavau apdovanoti vieną žaidėją, tačiau gavosi taip, kad laimėjo trys, todėl pietausime keturiese“, – juokėsi O. R. Garcia.
„Kauno Žalgirio“ B komanda pasirengimo cikle jau sužaidė dvejas kontrolines rungtynes, kuriose 3:1 pranoko „Garliavos“ ekipą bei lygiosiomis 1:1 sužaidė su FK „Jonava“. Iki sezono pradžios klubo jaunimo laukia dar ketverios kontrolinės rungtynės:
- sausio 31 d. 14:00 val. „Kauno Žalgiris“ B – Plungės „Babrungas“ (KŽFA maniežas),
- vasario 7 d. 11:00 val. „Kauno Žalgiris“ B – „Vilnius Football Academy“ (KŽFA maniežas),
- vasario 21 d. 13:00 val. „Liepaja“ B – „Kauno Žalgiris“ B (Liepoja),
vasario 27 d. 14:00 val. „Kauno Žalgiris“ B – „Skanstes“ SK (KŽFA maniežas).
