Įvarčiai iš lyderių mūšio papuošė efektingiausių A lygos epizodų rinkinį

Lietuvos futbolo A lygos pastarosios savaitės gražiausių epizodų viršūnėje atsidūrė Marijampolės „Sūduvos“ futbolininkų pelnyti įvarčiai. Gražiausio epizodo autoriumi tapo Ovidijus Verbickas, per itin svarbią dvikovą su Vilniaus „Žalgiriu“ jau 2 min. po Josipo Tadičiaus perdavimo pasiuntęs kamuolį po sostinės ekipos vartų skersiniu, skelbia alyga.lt.

Antroji vieta atiteko marijampoliečiui Eligijui Jankauskui, kuriam pastaroji savaitė buvo tikrai ypatinga. Iš pradžių futbolininkas žengė į aikštę po keitimo per rungtynes Vilniuje su „Riteriais“ ir 84 min. pelnė pergalingą įvartį (2:1). Viskas beveik identiškai pasikartojo sekmadienį per rungtynes su „Žalgiriu“. Vėl po keitimo aikštėje pasirodęs 21-erių metų puolėjas jau per teisėjo pridėtą laiką įmušė trečią „Sūduvos“ įvartį ir padėjo tašką rungtynėse (3:1).

Trečiąją vietą šį kartą užėmė „Panevėžio“ puolėjas Patrikas Bordonas. Slovėnas per rungtynes su Klaipėdos „Atlantu“ sudėtingu smūgiu nukreipė į tinklą nuo virpsto atšokusį kamuolį ir išlygino rezultatą (1:1).

A lygos ketvirtajame rate beliko sužaisti vieną turą, kurio visos trejos rungtynės vyks šeštadienį nuo 13 val. Tuomet „Sūduva“ priims „Žalgirį“, „Riteriai“ – „Panevėžį“, o „Atlantas“ – „Palangą“.

Vėliau geriausios šešios komandos dar sužais penktąjį ratą, o „Palanga“ žais pereinamąsias rungtynes dėl teisės kitą sezoną rungtyniauti A lygoje su Pirmos lygos antrąja ekipa.