Per išleistuves – maldos ir pažadai

Ispanai – favoritai
Duomenų bazės „Opta analyst“ superkompiuteris, įvertinęs per 10 tūkst. galimų rezultatų, prognozuoja: 16,18 proc. tikimybė, kad pasaulio čempionatą laimės Ispanijos futbolininkai.
Prancūzų šansai įvertinti 13 proc., anglų – 11,22 proc.
Toliau rikiuojasi argentiniečiai – 10,29 proc., portugalai – 7 proc., brazilai – 6,6 proc., vokiečiai – 6,1 proc.
Anot „Opta“, ispanų galimybės patekti į ketvirtfinalį – 52,1 proc., pusfinalį – 39 proc., finalą – 25,6 proc.
Ispanijos rinktinė žais H grupėje su Žaliojo Kyšulio, Saudo Arabijos ir Urugvajaus vienuolikėmis. 1–2 vietas užėmusios ekipos iškart pateks į atkrintamąsias varžybas, kur lauks pajėgiausias J grupės (Argentina, Alžyras, Austrija, Jordanija) dvejetas.
Prancūzai varžysis I grupėje su Senegalo, Irako ir Norvegijos komandomis, anglai – L grupėje su Kroatijos, Ganos ir Panamos atstovais.
Autsaiderių vaidmuo prognozuojamas Kiurasao, Haičio, Žaliojo Kyšulio, Kataro ekipoms.
Vakarieniavo stadione
Prancūzijos rinktinei per išleistuves sėkmės palinkėjo šalies prezidentas Emmanuelis Macronas, Uzbekistano ekipai – Šavkatas Mirzijojevas, Pietų Afrikos Respublikos (PAR) žaidėjams – Cyrilas Ramaphosa.
PAR vadovas, be kita ko, pažadėjo valstybės lygio visuotinį laisvadienį, jeigu komanda laimės pasaulio čempionatą. PAR atstovų A grupėje laukia akistatos su Meksikos, Pietų Korėjos ir Čekijos ekipomis.
Prieš išvyką į pasaulio čempionatą pamaldose dalyvavo ir buvo pašventinti Kroatijos futbolininkai, o Kiurasao žaidėjai pasimeldė kartu su savo artimaisiais.
Brazilų lėktuvas prieš skrydį Rio de Žaneiro oro uoste buvo simboliškai „peržegnotas“ ugniagesių vandens patrankų pliūpsniais, o Senegalo ekipa surengė vakarienę tiesiog Dakaro stadione.
Irano vienuolikės palydos Teherane atspindėjo sudėtingą situaciją regione: rinktinė buvo vadinama karo meto bendruomene, jai skambėjo priesakai garbingai atstovauti šaliai, jos vadovams ir kariams, būti tautos pasipriešinimo atrama. Iraniečiai rungtyniaus G grupėje su Belgijos, Egipto ir Naujosios Zelandijos ekipomis.
Patikrino jėgas
Ispanai prieš kelionę už Atlanto namuose sužaidė kontrolines rungtynes su Irako futbolininkais – 1:1.
Prancūzai savo aikštėje egzaminavo Dramblio Kaulo Kranto atstovus – europiečiai pralaimėjo 1:2.
Šią savaitę jėgas išmėgino ir kai kurie kiti pasaulio čempionato dalyviai: Brazilija–Panama 6:2 (mačą stebėjo 72 140 žiūrovai, Neymaras nežaidė), Norvegija–Švedija 3:1, Turkija–Šiaurės Makedonija 4:0, Kanada–Uzbekistanas 2:0, Kroatija–Belgija 0:2, Nyderlandai–Alžyras 0:1 (40 306 žiūrovai), Iranas–Malis 2:0, Meksika–Serbija 5:1, Čekija–Gvatemala 3:1.
Varžovai
Pasaulio vyrų futbolo čempionato grupių sudėtys:
A grupė: Meksika, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Čekija.
B grupė: Kanada, Bosnija ir Hercegovina, Kataras, Šveicarija.
C grupė: Brazilija, Marokas, Haitis, Škotija.
D grupė: JAV, Paragvajus, Australija, Turkija.
E grupė: Vokietija, Kiurasao, Dramblio Kaulo Krantas, Ekvadoras.
F grupė: Nyderlandai, Japonija, Švedija, Tunisas.
G grupė: Belgija, Egiptas, Iranas, Naujoji Zelandija.
H grupė: Ispanija, Žaliasis Kyšulys, Saudo Arabija, Urugvajus.
I grupė: Prancūzija, Senegalas, Irakas, Norvegija.
J grupė: Argentina, Austrija, Alžyras, Jordanija.
K grupė: Portugalija, Kongas, Uzbekistanas, Kolumbija.
L grupė: Anglija, Kroatija, Gana, Panama.
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