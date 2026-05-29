Irano ambasadorius: pasaulio futbolo čempionate turinti dalyvauti komanda vis dar laukia JAV vizų

Ambasadorius Abolfazlas Pasandideh (Abolfazlas Pasandidė) lankėsi šiaurės vakariniame Meksikos pasienio mieste Tichuanoje, kur iraniečiai perkėlė savo treniruočių stovyklą. Iš pradžių planuota, kad jie įsikurs Tusone, JAV Arizonos valstijoje.
Spaudos konferencijoje ambasadorius sakė, kad „šalis šiaurėje“ – turint omenyje JAV – neįvykdė savo pareigos priimti Irano komandą.
„Nežinome, ar jie išduos žaidėjams vizas, ar ne“, – pridūrė jis.
Iranas žais trejas pasaulio čempionato grupės rungtynes dviejuose JAV vakarų pakrantės miestuose: Los Andžele ir Siatle. Irano futbolo federacijos vadovas sakė, kad jie tikisi, jog žaidėjams bus išduotos daugkartinės vizos.
„Mes nedalyvaujame pasaulio čempionate vienodomis sąlygomis“, – sakė A. Pasandidehas.
„Negalėjome treniruoti savo komandos taip, kaip turėtų būti“ dėl vasario 28 dieną prasidėjusio karo Artimuosiuose Rytuose, pridūrė jis.
Irano diplomatai trečiadienį lankėsi stadione, kuriame treniruojasi komanda, naujienų agentūrai AFP sakė ten žaidžiančio Tichuanos klubo šaltinis. Pasak šaltinio, diplomatai taip pat susitiko su vietos saugumo pareigūnais.
Iranas birželio 15 dieną Los Andžele susitiks su Naująja Zelandija, birželio 21 dieną – su Belgija, o birželio 26 dieną Siatle – su Egiptu.
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