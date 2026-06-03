Holivudo šlovės alėjoje atsiras žvaigždė Davidui Beckhamui

Pranešimas pasirodė Jungtinėms Valstijoms rengiantis priimti pasaulio futbolo čempionatą.
Birželio 12 dieną vyksiančioje britų saugo žvaigždės atidengimo ceremonijoje garsiausioje Holivudo gatvėje dalyvaus kino legenda Tomas Cruise'as (Tomas Kruzas) ir žaidėjo žmona, buvusi popžvaigždė, mados dizainerė Victoria Beckham (Viktorija Bekem).
Ceremonija 51 metų buvusiam Anglijos rinktinės kapitonui įvyks likus kelioms valandoms iki pirmųjų šių metų pasaulio čempionato rungtynių JAV teritorijoje. Šį čempionatą kartu rengia Meksika, Kanada ir JAV.
„Davido Beckhamo įvertinimas Holivudo šlovės alėjos žvaigžde sporto pramogų kategorijoje pasirodo pačiu laiku, JAV ruošiantis priimti FIFA pasaulio čempionatą“, – sakė Holivudo prekybos rūmų atstovė Ana Martinez (Ana Martines).
„Beckhamo vaidmuo populiarinant futbolą Amerikoje ir jo ilgalaikė įtaka sportui, pramogoms bei pasaulinei kultūrai daro šį apdovanojimą ypač reikšmingą“, – teigė ji.
Per savo klubinę karjerą D. Beckhamas žaidė „Manchester United“, Madrido „Real“, „AC Milan“, JAV komandoje „LA Galaxy“ ir Paryžiaus „Saint-Germain“, kur 2013 metais baigė karjerą.
Kiek vėliau jis tapo JAV komandos „Inter Miami CF“, kuri pasirašė sutartį su Argentinos superžvaigžde Lioneliu Messi (Lioneliu Mesiu) ir pernai laimėjo aukščiausiosios JAV ir Kanados profesionalų futbolo lygos MLS taurės čempionatą, bendrasavininkiu.
D. Beckhamas, kurį Jungtinės Karalystės (JK) karalius Charlesas III (Karolis III) pernai įšventino į riterius, taip pat žengė į pramogų industriją ir 2019 metais padėjo įkurti turinio gamybos bendrovę „Studio 99“.
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