Giedrius Zenkevičius toliau gins „Sūduvos“ vartus

28 metų futbolininkui tai bus ketvirtas sezonas iš eilės „Sūduvoje“. 2025-aisiais G. Zenkevičius A lygoje sužaidė 10 rungtynių, per kurias sugebėjo pasižymėti ir rezultatyviu perdavimu.
Dar 4 mačus vartininkas sužaidė FPRO LFF taurės turnyre.
„Pirmiausia – gražių švenčių visiems! – linkėjimu pradėjo G. Zenkevičius. – O mano sprendimą likti komandoje nulėmė tai, kad čia jaučiuosi gerai, aplinka – puikiai pažįstama. Praeitą sezoną vertinu dvejopai, nes prieš jį 4 vieta būtų tikusi, o eigoje jau norėjosi daugiau. Siekis kitam sezonui yra laimėti taurę arba užsikabinti medalį lygoje. O galbūt pasiekti ir abu tikslus.“
Pasirengimą naujam sezonui „Sūduva“ pradės sausio pirmoje pusėje.
