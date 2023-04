Futsal A lyga: paskutinis žvilgsnis į prabėgusį sezoną

Jūsų dėmesiui – viso prabėgusio sezono ekipų pasirodymų apžvalga.

„Kauno Žalgiris“

„Neslėpsiu, taip ir planavome. Be abejo, per visą sezoną buvo momentų, kurie nesiklostė sklandžiai. Žinoma, neplanavome, kad kai kurie legionieriai nesulauks sezono pabaigos Lietuvoje ir juos reiks pakeisti kitais, bet čia gyvas dalykas – visko numatyti negali. Vis tik, apskritai vertinant, bendrieji sezono tikslai pasiekti – tikėjomės, ruošėmės ir laimėjome“, – sezoną komentavo „Kauno Žalgirio“ vadovas Darius Gurskis.

Žalgiriečiai per reguliarųjį sezoną iškovojo 17 pergalių (per 18 rungtynių), dar septynias pridėjo atkrintamosiose varžybose. Be to, šiemet Kauno klubas laimėjo tiek šalies taurę, tiek supertaurę.

„Lyginant su ankstesniais metais, man atrodo, kad mes pridėjome. Matosi ir trenerio Dentinho labai stipriai išreikštas braižas. Jis kiekvienam žaidėjui sugebėjo surasti rolę, visi žaidėjai yra svarbūs ir kaip komanda esame ugtelėjusi“, – teigė D.Gurskis.

„Vikingai“

Kaip ir pastaraisiais metais, finalo serijoje „Kauno Žalgiris“ susitiko su Jonavos „Vikingais“, kuriuos serijoje iki trijų pergalių nugalėjo 3-0. Šios komandos per šį sezoną varžėsi tiek dėl LFF futsal supertaurės, tiek LFF taurės ketvirtfinalyje.

Dar prieš sezoną „Vikingams“ buvo prognozuota antroji vieta ir jie ją užtikrintai laimėjo. Reguliariajame sezone šešiais taškais buvo aplenktas Mažeikių VIP klubas, o atkrintamosiose varžybose po du kartus buvo nugalėtas „Radviliškis“ bei „Saulės kraštas“.

Naująjį sezoną „Vikingai“ pradėjo į komandą pasikviesdami Orestą Borguną, kuris buvo pripažintas geriausiu spalio mėnesio žaidėju. Jonaviškių nelaimei, po Naujųjų metų ukrainietis į Lietuvą negrįžo, o kito tokio lyderio komandoje neatsirado.

Nepaisant visko, komanda nukeliavo iki finalo, ten metė iššūkį „Kauno Žalgiriui“, tačiau galiausiai jam neprilygo.

„Gargždų pramogos“

Ne kartą Lietuvos futsal istorijoje medalius laimėję „Gargždų pramogų“ futbolininkai sugrįžo ant podiumo. Prieš sezoną į gimtąjį miestą Genarą Samsoniką pasikvietę ir pirmajame ture kiek netikėtai lengvai Mažeikių VIP patiesę Gargždų atstovai per visą sezoną bangų neišvengė, bet mažojo finalo serijoje 2:1 nugalėję „Saulės kraštą“, iškovojo trečiąją poziciją.

Reguliarųjį sezoną „Gargždų pramogos“ baigė ketvirtoje vietoje, nors, likus vienam turui, galėjo baigti ir trečioje, ir šeštoje. Priminsime, kad tose paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse dar iki 32 minutės „Saulės kraštas“ pirmavo 3:1, tačiau tuomet per įspūdingą keturių minučių atkarpą gargždiškiai pasižymėjo keturiais įvarčiais.

Ta atkarpa akivaizdžiai parodė, kad komanda atkrintamosioms varžyboms yra pasiruošusi. Ketvirtfinalyje laukė „Bruklinas“, kuris ką tik gargždiškius po baudinių serijos buvo nugalėjęs taurės turnyro ketvirtfinalyje.

Klaidos buvo išmoktos ir jų čempionato ketvirtfinalyje gargždiškiai nebekartojo. Dukart nugalėtas „Bruklinas“ atvėrė duris į pusfinalį, kuriame laukė nenugalimas „Kauno Žalgiris“. Kovoje dėl trečios vietos lengva nebuvo, tačiau galiausiai triumfavo gargždiškiai.

„Žinojome dėl ko visą sezoną kovojome, tai paskutinėse rungtynėse išlindo papildomų jėgų, kurios padėjo iškovoti bronzą. Su žiūrovų pagalba, galvoju, kad to nusipelnėme“, – kalbėjo paskutinėse mažojo finalo rungtynėse ekipai pergalę nukalęs Donatas Surblys.

„Saulės kraštas“

Prieš 2021-2022 metų sezono pradžią susijungę „Šiaulių“ ir „Akmenės“ klubai pirmajame sezone kalnų nenuvertė. Kad būtų žengtas žingsnis į priekį, prieš antrąjį jungtinės komandos sezoną nuspręsta keistis.

Į komandą atvyko būrys ukrainiečių, kurie turėjo tapti lyderiais. Tiesą sakant, kuriam laikui ir tapo, tačiau tuomet jų komandoje neliko. Sausio mėnesį tuos legionierius pakeitė kiti, kurie, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, buvo dar geresni.

Atsinaujinęs „Saulės kraštas“ nukeliavo iki LFF taurės finalo, kuriame nusileido „Kauno Žalgiriui“, o čempionato ketvirtinalyje buvo nugalėtas favoritu laikytas Mažeikių VIP klubas. Įdomu tai, kad abejos to ketvirtfinalio rungtynės nugalėtojo per pagrindinį laiką neišaiškino.

Solidžius rezultatas „Saulės kraštas“ pasiekė nepaisant to, kad komanda reguliariajame sezone su 26 taškais užėmė tik šeštąją vietą.

„Norėdami dar geresnio rezultato, kitą sezoną turime galvoti apie dar ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį“, – nesėkmės priežastis reziumavo komandos vadovas, Akmenės meras Vitalijus Mitrofanovas.

VIP

Kai prieš sezoną į Žemaitiją sugrįžo panevėžiečių būrys, kai pavyko prisikviesti ne vienas rungtynes rinktinei atstovavusį Artūrą Juchno, o prasidėjus sezonui – ir Edgarą Baranauską, atrodė, kad VIP yra pagrindiniai pretendentai mesti iššūkį „Vikingams“ kovoje dėl antrosios vietos. Tačiau taip nenutiko ir tai galima vadinti didžiausiu sezono nusivylimu.

Tik trečiajame ture pergalę prieš „Radviliškį“ išgimdę mažeikiškiai iki reguliariojo sezono pabaigos pakilo iki trečiosios vietos. Vis tik, svarbiausios kovos buvo pralaimėtos – tiek taurės turnyro pusfinalyje, tiek čempionato ketvirtfinalyje tam pačiam „Saulės kraštui“.

„Bruklinas“

Jonavos „Vikingų“ pirmajame ture 9:1 A lygoje pakrikštyti Vilkaviškio „Bruklino“ futbolininkai nepasimetė ir, gerindami žaidimą, pradėjo rinkti taškus bei kilti turnyro lentelėje. Galutinė penktoji vieta reguliariajame sezone bei patekimas į taurės turnyro pusfinalį signalizuoja apie visiškai nepridegusį debiutinį blyną.

Reguliariajame sezone VIP per 18 rungtynių iškovojo 32 taškus. Tam, kad būtų iškovota trečioji vieta teko pasistengti iki paskutiniųjų rungtynių, kuriose nelengvai buvo nugalėti „Širvintų-VGTU Vilkų“ futbolininkai.

„Radviliškis“

Itin sunkiai pradėję, vėliau įsivažiavę ir galingai turnyro lentelės laiptais pradėję kopti, o galiausiai dėl traumų sugriuvę „Radviliškio“ futbolininkai reguliariajame sezone liko septintoje pozicijoje ir ketvirtfinalio serijoje 0:2 pralaimėjo „Vikingams“.

Ta serija galėjo būti įdomesnė, jei ne radviliškiečių vartininko trauma serijos pirmose rungtynėse. Tuomet į vartus stojo aikštės žaidėjas, kuriam „Vikingai“ mušė tiek, kiek norėjo.

„Turbotransfers“

Turbūt labiausiai nuo lauko futbolo žaidėjų priklausoma komanda yra Vilniaus „Turbotransfers“. Kol dar tęsėsi Pirmos ir Antros lygų sezonai, vilniečiai į rungtynes rinkdavosi su keliais atsarginiais, o tai lemdavo pralaimėjimus net ir to paties segmento varžovams.

Ilgą laiką paskutinėje vietoje buvusi „Turbotransfers“ ekipa sezono pabaigoje pakilo iki aštuntos pozicijos bei atkrintamųjų varžybų. Jose vilniečiai buvo pasmerkti – „Kauno Žalgiris“ dvejų rungtynių serijoje juos nugalėjo bendru rezultatu 28:2.

„Panevėžys“

Po praėjusio sezono itin piniginę paploninę ir, tuo pačiu, itin susilpnėję panevėžiečiai iki paskutiniojo turo kovojo dėl vietos atkrintamosiose varžybose, tačiau po įtemptos ir permainingos kovos jie 4:6 nusileido „Turbotransfers“ komandai, kuri ir varžėsi ketvirtfinalyje.

Namų rungtynes įvairiausiuose miestuose žaidę panevėžiečiai per šį sezoną surinko 12 taškų ir lentelėje liko devinti.

„Širvintos-VGTU Vilkai“

Antrasis A lygos debiutantas pirmose sezono rungtynėse praleido 14 įvarčių nuo „Kauno Žalgirio“. Antrose rungtynėse buvo žengtas žingsnis į priekį, o ketvirtose – iškovota pirmoji (kaip vėliau paaiškėjo, vienintelė) pergalė.

Per visą sezoną buvo nemažai rungtynių, kuriose širvintiškiams iki taškų trūko nedaug, bet patirties stoka lėmė tai, kad jie surinko tik 5 taškus ir liko paskutiniai.