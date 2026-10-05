Futbolo turnyre – azartas, emocijos ir bendrystė

Jau tradicija tapęs turnyras pasiūlė ne tik sportinio azarto ir įtemptų momentų, bet ir progą neformaliai pabendrauti bei susitikti skirtingų sričių atstovams. Šiais metais turnyro nugalėtoja tapo LSU komanda, antri – LR Seimo nariai, treti – Kauno žurnalistai, o Kauno rajono futbolininkai užėmė ketvirtą vietą.
Ši tradicija Lietuvos sporto universitete puoselėjama nuo 2009 metų.
Turnyre dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas dėkojo visoms komandoms už susitikimą ir galimybę dar kartą kartu praleisti laiką futbolo aikštėje. „Varžybose netrūko intrigos, o komandos demonstravo skirtingą sportinį pajėgumą. Dėkoju Lietuvos sporto universiteto bendruomenei už galimybę mėgautis žaidimu ir bendryste", – sakė Seimo pirmininkas.
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė taip pat pasidžiaugė turnyro dalyviais ir jo tradicija, dėkodama visoms komandoms už įsitraukimą ir gerą nuotaiką „Turnyras dar kartą priminė, kad sportas gali tapti puikia erdve ne tik sutikti, bet ir stiprinti tarpusavio ryšius", – teigė LSU rektorė.
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