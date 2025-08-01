„Dainava“ atėmė iš čempionų brangius taškus

Šeimininkai buvo aktyvesni pirmame kėlinyje. Pavojingai atakavo Machopas Cholas bei Liviu Antalis, kurių smūgiams pritrūko kiek tikslumo, kartą Airidas Mickevičius išgelbėjo svečius po Nemanja Mihajlovičiaus atakos.
Antrame kėlinyje kurį laiką futbolas buvo atviresnis ir tuo šeimininkai pasinaudojo. 54-ąją minutę kontratakos metu gero perdavimo sulaukęs bei greičio savybes pademonstravęs Machopas Cholas pasižymėjo antroje akistatoje iš eilės.
„Dainavos“ gretose aktyvus buvo Krystianas Okoniewskis, grėsmingai atakavęs baudos smūgio metu. Vis dėlto ryškiausia žvaigžde tapo ne jis – 89-ąją minutę į baudos aikštelę įsiveržęs Denis Ževžikovas puikiai mušė pažeme, išplėšdamas ekipai tašką.
„Žalgiris“ su 36 taškais nepasinaudojo proga pakilti aukščiau ir liko penktas, dainaviečiai su 15 taškų – devinti.
