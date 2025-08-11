„Šiaulių“ ir Vilniaus „Žalgirio“ rungtynės baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis

Ankstyvoje susitikimo fazėje darbo turėjo Gustas Baliutavičius, kai po Ovidijaus Verbicko perdavimo iš apsisukimo smūgiavo Kevinas Lukaševečius. Visgi, jaunuoliui pasižymėti pavyko 10-ąją minutę, kai po puikaus Bruno Tavareso perdavimo į baudos aikštelę savo ekipą į priekį tiksliu šūviu išvedė K. Lukaševičius.
Kėlinio viduryje O. Verbickas surado puikiai įkertantį Liviu Antalį, tačiau Nojaus Stankevičiaus ir G. Baliutavičiaus pastangos vilniečiams leido tenkintis tik kampiniu. Vos po poros epizodų rezultatas tapo lygus – Marko Mandičius perdavimą atliko į baudos aikštelę, kamuolį Karolis Žebrauskas praleido, o neklydęs Milanas Džokičius jį siuntė į vartų tinklą.
Tiksint pridėtam teisėjo laikui pirmoje pusėje Eligijus Jankauskas pakėlė kampinį, žalgiriečiams sumaišties metu pavyko apsiginti tik išmušant kamuolį nuo vartų linijos. 50-ąją minutę Saulės miesto ekipa rezultatą persvėrė savo naudai, kai M. Džokičius surado Eligijų Jankauską, šis kamuolį slysdamas siuntė į stačiakampį.
68-ąją minutę į greitą ataką perėję juodai geltoni netoli įvarčio buvo porą sykių – Carlosas Olsesas buvo priverstas gintis nuo Gabrieliaus Micevičiaus reido, o jau kitame momente ir nuo Nojaus Stankevičiaus smūgio galva. 90-ąją minutę žaliai balti persvarą atstatė, kai po pakelto Nemanja Mihajlovičiaus kampinio taiklus buvo Luka Dumančičius.
Po kovingų lygiųjų „Šiauliai“ savo sąskaitoje turi 36 taškus bei išlieka 4-oje turnyro lentelės pozicijoje, „Žalgiris“ su 32 taškais žengia šeštas
