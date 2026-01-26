Iš arti: kaip atrodo „Kauno Žalgirio“ treniruotė Turkijoje?

Kauniečiai į Antaliją atvyko ketvirtadienį, o nuo penktadienio jau kibo į darbus. Žalgiriečių dienotvarkėje dažniausiai yra dvi treniruotės per dieną, tarp kurių ir darbas sporto salėje.
„Sunkiai dirbame. Turime po dvi treniruotes, daug dirbame salėje, daug bėgame. Taip pat pakeitėme aikštę ir nuo dirbtinės dangos perėjome prie natūralios. Po tokių treniruočių turime vėl pratintis prie kamuolio“, – po pirmųjų kontrolinių rungtynių pasakojo komandos gynėjas Antonas Tolordava.
A.Tolordava taip pat teigė, kad visos šios sudarytos sąlygos stipriai padeda komandai kuo geriau pasirengti artėjančio sezono kovoms.
„Sąlygos yra puikios, turime viską tam, kad pasiruoštume gerai. Žingsnis po žingsnio ir mes įgausime savo formą, kokią turėjome pernai. Galbūt ir dar geresnę“, – tikino kartvelas.
FK „Kauno Žalgirio“ YouTube kanale jau galite rasti vaizdo įrašą, kuriame pamatysite, kaip iš arti atrodo Lietuvos čempionų treniruotė Turkijoje ir ką kalba žaidėjai bei treneriai.
