6-ojo turo anonsas: dviejų geriausių gynybų kova ir didelis iššūkis „Palangai“

Prieš lyderių susidūrimą Kauno NFA stadione įvyks dar vienerios intriguojančios rungtynės tarp tiesioginių konkurentų kovoje dėl medalių.

Žalgiriečiai praėjusiame ture driokstelėjo bei iškovojo svariausią sezono pergalę, Kauno derbyje įveikę iki tol nė sykio nesuklupusį „Stumbrą“. Vyr. treneris Mindaugas Čepas turėtų būti patenkintas tuo, kaip rungtyniauja jaunesni komandos futbolininkai. Benas Anisas ir Deividas Šešplaukis sėkmingai pakeitė traumas patyrusius žaidėjus – Egidijų Vaitkūną bei Dominyką Galkevičių, o nuo to „Kauno Žalgirio“ žaidimo kokybė pastebimai nenukentėjo. Tai – dar viena puiki proga kauniečiams parodyti ambicijas kovoje dėl prizinių vietų.

Gana nesunkiai įveikę „Palangą“, „Riteriai“ turėjo kur kas daugiau vargo Panevėžyje. Kovoje su čempionato debiutantais Aurelijaus Skarbaliaus kariauna išnešė sveiką kailį ir tai turėtų būti ženklas, jog rungtynių pabaigas sostinės klubas turi sužaisti solidžiau. Vis dėlto „Riteriai“ atrado savo ginklą – 19-metį puolėją iš Nigerijos Teremą Moffį, kuris per pastarąsias dvejas rungtynes pelnė 3 įvarčius. Iškovota pergalė Kaune vilniečiams leistų galutinai nustumti į šalį ne itin sėkmingą sezono startą, kai per pirmas trejas rungtynes buvo iškovoti 2 taškai.

Kauno „Stumbras“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 13 dieną 17.30 val. Kaunas, NFA stadionas.

Vos vieną įvartį per penkerias rungtynes praleidęs „Stumbras“ šį kartą susidurs su įsibėgėjusiu ir 13 įvarčių savo sąskaitoje turinčiu „Žalgiriu“.

„Stumbro“ ekipa patyrė pirmą sezono pralaimėjimą Kauno derbyje, tačiau pademonstruotas žaidimas geriausio kovo mėnesio trenerio laurus susižėrusio Joao Luiso Martinso neturėtų liūdinti. Galutinai tapo aišku, kad savo komandai kurį laiką nepadės vidurio gynėjas Andre Almeida, kuriam buvo atlikta menisko operacija – jo trūkumą ir toliau sieks kompensuoti Matheusas Bissi, tačiau iškritus iš rikiuotės šiam brazilui, situacija vidurio gynėjų grandyje būtų labai sudėtinga. „Stumbras“ pranešė ir malonią naujieną: į rikiuotę po ligos grįžo svarbus puolėjas Nasro Boucharebas.

Vilniaus ekipa parodė jėgą ir, pademonstravusi labai solidų žaidimą aikštės viduryje, užtikrintai palaužė čempionę. Modestas Vorobjovas tapo tikru aikštės generolu, o Tomislavas Kišas parodė žudiko instinktą, pelnydamas įvartį iš ne itin lengvos situacijos. Prisiminus praėjusį sezoną, būtent „Stumbras“ buvo ta komanda, kuri neleido vilniečiams susigrąžinti titulo. Nors „Žalgiris“ tarpusavio rungtynėse su „Sūduva“ rungtyniauja pranašiau, tačiau klupdavo dvikovose su kitais oponentais, o vienas tokių buvo „Stumbras“. Žalgiriečiai turi keisti šią tendenciją, jei nori kontroliuoti situaciją kovoje dėl titulo. Sostinės komandai vis dar nepadės diskvalifikuotas gynėjas Mevlanas Adili.

Klaipėdos „Atlantas“ – „Panevėžys“. Balandžio 14 dieną 15 val. Klaipėda, centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė.

Dar vienas tiesioginių konkurentų susidūrimas – į kovą stos keturis iš eilės susitikimus pralaimėjęs „Atlantas“ ir vos tašką per penkerias rungtynes turintis „Panevėžys“.

Atlantiečiai Pajūrio derbyje nusileido vienam turnyro lentelės kaimynui, o dar viena patirta nesėkmė nublokštų Klaipėdos vienuolikę į paskutinę vietą. Vis dėlto ne viskas „Atlanto“ padangėje yra taip niūru. Klaipėdiečiai vis labiau gerina savo žaidimą, tačiau jau trečiame mače iš eilės praleidžia bent po du įvarčius antrame kėlinyje. Norėdamas iškovoti pergalę, uostamiesčio klubas privalo išvengti šios tendencijos ir turi sulaukti didesnio proveržio puolime, kadangi kol kas daugiau negu vieną sykį šiame sezone yra pasižymėjęs tik latvis Devidas Dobrecovas.

Iškalbingu signalu „Atlantui“, ne visada sėkmingai žaidžiančiam antruose kėliniuose, turėtų tapti paskutinis „Panevėžio“ futbolininkų sužaistas dvikovos pusvalandis su „Riteriais“. Panevėžiečiai tada žaidė labai aštriai, sukūrė daug pavojingų progų ir buvo arti išlyginamojo įvarčio. Vis labiau įsibėgėja po traumos atsigaunantis Ernestas Veliulis, taip pat ekipai po diskvalifikacijos padės kovingas vidurio saugas Aleksandras Jerkinas. Tai yra vienas iš tų mačų, kurių baigtį nuspėti be galo sunku.

Marijampolės „Sūduva“ – „Palanga“. Balandžio 14 dieną 17 val. Marijampolė, „Arvi“ arena.

Pirmą pergalę iškovojusi „Palanga“ pateks į išties sudėtingą mūšio lauką – jų lauks du iš eilės pralaimėjus patyrusi „Sūduva“. Be to, tai bus pirmosios rungtynės šiame sezone ant natūralios vejos.

Panašu, kad traumos šiek tiek išderino „Sūduvos“ mechanizmą. Atakos smaigalyje labiau apsitrinti negali Sandro Gotalas ir Tosaintas Rickettsas, kitus susižeidusius futbolininkus tenka kompensuoti tokiais netradiciniais sprendimais, kaip į dešiniojo gynėjo poziciją pastumti Povilą Leimoną, o neseniai prie komandos prisijungę naujokai dėl žaidybinės praktikos stygiaus dar nerodo savo geriausio žaidimo. Visgi tai nereiškia, kad čempionų duobė truks ilgai. „Sūduva“ savo kraityje turi daug ginklų ir gali atstatyti savo pasitikėjimą dvikovoje su daugiausiai įvarčių šiame sezone praleidusia komanda.

„Palangos“ žaidime įžvelgiamas progresas. Artiomo Gorlovo kariauna per pirmus du mačus praleido net 11 įvarčių, tačiau vėliau dvikovose su tiesioginiais konkurentais sugebėjo iškovoti 4 taškus ir per trejas pastarąsias rungtynes 5 sykius traukė kamuolį iš savo vartų tinklo, nors poroje epizodų to buvo galima išvengti. Rusijos futbolininkų duetas puolime vis labiau įsibėgėja ir čempionams gali kelti daug problemų. Viskas priklauso nuo gynybos: jei joje žiojės panašios skylės kaip ankstesniuose mačuose su pirmaujančiomis komandomis, „Palanga“ ant „Arvi“ arenos žaliosios vejos neturės šansų sukurti staigmeną.