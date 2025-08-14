Žiniasklaida: kad išplėstų Gazos karą, Izraelis turės mobilizuoti 100 tūkstančių rezervistų

Izraelio saugumo kabinetas praėjusią savaitę nusprendė išplėsti Gazos karą, kai be rezultatų baigėsi netiesioginės derybos su islamistiniu „Hamas“ judėjimu dėl naujų paliaubų ir įkaitų paleidimo.
Naujasis karo planas, pasak ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, numato Gazos miesto užėmimą bei „Hamas“ sutriuškinimą pabėgėlių stovyklose Gazos Ruožo centrinėje dalyje.
Laikraščio duomenimis, ateinančiomis dienomis turėtų vykti tolesnės konsultacijos dėl konkrečių veiksmų.
Manoma, kad mūšiai su „Hamas“ Gazos mieste, ypač daugiaaukščių kvartaluose miesto vakarinėje dalyje, taip pat kitose šiaurinėse palestiniečių teritorijos dalyse gali trukti iki 2026 metų ir dar ilgiau, rašo laikraštis.
Praėjusią savaitę Generalinio štabo vadas įspėjo dėl visiško Gazos Ruožo užkariavimo. Jis atkreipė dėmesį į personalo trūkumą ir karių išsekimą. Be to, kariuomenės įsiveržimas į Gazos miestą, kur, kaip manoma, yra įkaitai, esą keltų grėsmę pagrobtųjų gyvybėms. Tačiau saugumo kabinetas šias dvejones atmetė.
Manoma, kad Gazos karo išplėtimas dar labiau pablogins ir taip katastrofišką civilių gyventojų situaciją Gazos Ruože. Gazos miestas yra didžiausias gyventojų centras šiaurinėje palestiniečių teritorijos dalyje. Čia spaudžiasi apie milijonas palestiniečių – maždaug pusė visų gyventojų.
Užsienis vis griežčiau kritikuoja Izraelį dėl karo veiksmų Gazoje.
