Žemės drebėjimas supurtė garsiuosius vienuolynus Graikijoje

Anot duomenų, per stichiją ranką susižalojo vienuolynų lankytojas. Jis sužeidimus patyrė, kai dėl virpesių puolė bėgti ir griuvo. „Mums viskas gerai, žmonės turi nusiraminti“, – valstybinei televizijos stočiai ERT sakė gubernatorius Alkiviadisas Stefanisas. Nuo kai kurių vienuolynų, anot jo, dėl supurtymų nukrito tinkas. Be to, apgadinti kaminai.

Chalkidikės pusiasalyje Šiaurės Graikijoje esančioje Atono kalno vienuolių respublikoje stūkso apie 20 šimtmečius skaičiuojančių vienuolynų. Tai viena švenčiausių stačiatikių krikščionybės vietų. Šiuo metu ten gyvena apie 2 tūkst. vienuolių.