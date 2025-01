Zelenskis: Putinas Europos nebijo, bijo JAV

„Manau, kad vien Europos (saugumo) garantijų niekada nepakaks. Europiečiai supranta, kad be JAV, be prezidento Trumpo saugumo garantijų, vien to nepakaks. Putinas Europos nebijo. Deja, bet taip jau yra“, – kalbėjo jis.

Siekiant susitarimo, Ukrainos valstybės vadovas paragino tarptautinę bendruomenę ir ypač Kiniją daryti didesnį spaudimą V. Putinui bei suteikti „platesnių saugumo garantijų“.

„Norėtume sulaukti teisingos šio karo pabaigos. Mums nebaisu. Rusija nėra tokia stipri, bet mes nenorime prarasti daugiau mūsų vyrų ir moterų“, – pridūrė prezidentas.

V. Zelenskis taip pat mano, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo siekiant išspręsti derybų dėl taikos susitarimo klausimą V. Putino atžvilgiu naudojama retorika – užbaikite karą arba mes didinsime ekonominį spaudimą – yra „teisinga ir sąžininga“.

„Būtent to V. Putinas ir bijo. Jis nenori, kad Trumpas teiktų Ukrainai didelę pagalbą, nes dėl to Ukraina taptų stipresnė“, – sakė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad jeigu prezidentas D. Trumpas nori priversti V. Putiną tartis dėl taikos, jis „gali tai padaryti“. „Mes norime, kad jis (Trumpas) būtų teisingumo pusėje, Ukrainos pusėje“, – atkreipė dėmesį V. Zelenskis.

Pranešama, kad JAV prezidentas D. Trumpas prisipažino „mylįs“ Rusijos žmones, sakydamas, kad „nenori nuskriausti Rusijos“ ir pridurdamas, kad jam neliktų kitos išeities, kaip įvesti „didelius mokesčius, tarifus ir sankcijas“ rusiškoms prekėms, jei Maskva atsisakytų tartis dėl taikos Ukrainoje.