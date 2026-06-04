Vladimiras Putinas po Ukrainos smūgių sako, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą

„Rusija turi oro gynybos sistemą. Taip, turime ją tobulinti. Taip, turime ją stiprinti. Ir mes tai padarysime“, – pareiškė V. Putinas per susitikimą su užsienio žurnalistais Sankt Peterburge.
Trečiadienio rytą Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, kuriame birželio 3-ąją prasidėjo svarbus ekonomikos forumas.
Kasmetiniame trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas „rusiškuoju Davosu“, turėtų dalyvauti apie 20 tūkst. svečių iš 130 šalių.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tuomet pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui ir Kronštato karinei bazei mieste. Tai buvo naujausias iš virtinės atsakomųjų išpuolių, kuriuos Kyjivas vadina „tolimojo nuotolio sankcijomis“.
„Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijų planas įgyvendinamas tiksliai taip, kaip reikia, kad priartintume taiką“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame matyti liepsnojanti naftos bazė.
Ukrainos dronų pajėgų vadas pranešė, kad Kronštato karinėje jūrų bazėje buvo apgadintas Rusijos karo laivas, ir pasidalijo nespalvota medžiaga iš drono, kurioje, jo teigimu, užfiksuotas šis išpuolis.
Dėl šių atakų naktį kelioms valandoms teko uždaryti pagrindinį Sankt Peterburgo oro uostą.
Ukrainos pareigūnai teigė, kad ataka siekta sutrikdyti Sankt Peterburgo ekonomikos forumą, kuriame penktadienį dalyvaus ir kalbą sakys Kremliaus šeimininkas V. Putinas.
Per forumo paraštėse ketvirtadienį surengtą susitikimą su užsienio žurnalistais V. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija svarsto plačiau panaudoti savo branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, vadinamąją „Orešnik“, prieš Ukrainos miestus, teigdamas, kad šis ginklas dar nebuvo panaudotas „tikrąja šio žodžio prasme“.
Rusija šią raketą į Ukrainą paleido mažiausiai tris kartus.
Paklaustas, ar Rusijos puolimas prieš Ukrainą tapo „strategine katastrofa“, V. Putinas atsakė, kad Rusija „žengia į priekį visoje kontaktinėje linijoje“.
„Esame visiškai pasirengę ir norime pasiekti susitarimą su Ukraina taikiais būdais“, – pridūrė jis.
Nuo 2025 metų pabaigos Rusijos žengimo į priekį Ukrainoje tempas sulėtėjo, o naujausi duomenys rodo, kad Ukraina yra atkovojusi teritorijos iš Rusijos.
Gegužę Ukraina antrą mėnesį iš eilės atkovojo daugiau teritorijos, nei prarado Rusijos pajėgoms, parodė naujienų agentūros AFP atlikta Karo studijų instituto (ISW) duomenų analizė.