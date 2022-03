V. Zelenskis: Ukrainoje kovojame dėl teisės į gyvybę kiekvienam

Pasak V. Zelenskio, pasauliui reikia nepamiršti pamatinių vertybių.

„Jeigu pasaulis bus atidėtas į šalį, jis praras save. Amžinai. Nes yra besąlygiškos vertybės. Visiems vienodos. Visų pirma tai – gyvenimas. Teisė į gyvybę kiekvienam. Būtent dėl to ir kovojame Ukrainoje. Būtent kaip tik tai šie silpni įsibrovėliai nori iš mūsų atimti. Būtent tai, ką turėtų saugoti pasaulis“, – kreipimesi sakė Ukrainos prezidentas.

Kaip skeblta anksčiau, Ukrainos prezidentas V. Zelenskis JAV televizijai ABC davė naują interviu apie padėtį Ukrainoje. Žurnalisto paklaustas, ar turi žinutę Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, V. Zelenskis sakė: „Jis gali nutraukti karą, kurį pradėjo. Net jei jis nemano, kad pradėjo karą, jis negali nuneigti, kad gali jį užbaigti“.

Ukrainos pajėgos tuo tarpu skelbia, kad nuo vasario 24 dienos iki kovo 7-osios Ukrainoje žuvo per 12 000 rusų karių. Be to, Rusija prarado 303 tankus, 48 lėktuvus, 80 sraigtasparnių, 1 036 šarvuotus automobilius, 120 patrankų, 56 raketų paleidimo įrenginius, 27 oro gynybos sistemas, 60 autocisternų, 7 dronus, 3 laivus rašo „Ukrinform“.