V. Zelenskis: Severodonecke vyksta labai žiaurios kovos tiesiogine prasme kas metrą

„Pagrindinė įsibrovėlių taktinė paskirtis nepasikeitė – jie stumiasi į Severodonecką, vyksta labai žiaurios kovos tiesiogine prasme kas metrą, taip pat stumiasi Lysičansko, Bahmuto, Sloviansko kryptimi“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Pasak V. Zelenskio, Rusijos kariuomenė bando atvesti atsargas į Donbasą. „Bet kokius rezervus jie gali turėti dabar? Panašu, kad į kovą bandys mesti prastai apmokytus naujokus ir tuos, kuriuos prikėlė paslėpta mobilizacija“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Kaip tvirtina Ukrainos lyderis, tai reiškia tik nuostolius Rusijai.

„Tai reiškia tik viena – Rusija per birželį gali netekti 40 tūkstančių savo karių. Per jokį kitą karą per daug dešimtmečių jie tiek neprarado“ – sakė V. Zelenskis.