V. Zelenskis: Padėtis Ukrainos rytuose labai sunki

Per Rusijos invaziją, trunkančią jau 100 dienų, mūšio lauke žūsta po 60–100 ukrainiečių karių per dieną, o dar 500 karių yra sužeidžiami, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV televizijai „Newsmax“.

„Padėtis [Ukrainos] rytuose labai sunki“, – sakė V. Zelenskis trečiadienį paskelbtame interviu.

„Prarandame nuo 60 iki 100 karių per dieną, žūstančių per kovos veiksmus, o [dar] maždaug 500 žmonių per kovos veiksmus sužeidžiami“, – per vertėją sakė 44 metų prezidentas.

Dideli nuostoliai patiriami Ukrainos pajėgoms stengiantis blokuoti rusų pajėgų, siekiančių užimti visą Luhansko sritį, koncentraciją.

Rusijos kariuomenė, kaip pranešama, netrukus gali užimti Sjevjerodonecko miestą.

Pranešimai iš mūšio lauko rodytų, kad rusai taip pat patiria reikšmingų nuostolių.

Ukrainos vyriausybė praėjusią savaitę apskaičiavo, kad Rusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją neteko daugiau kaip 30 tūkst. karių.