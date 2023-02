V. Putinui nebeliko šansų panaudoti branduolinį ginklą: kas nutiko?

Rusija greičiausiai atsisakys idėjos smogti Ukrainai branduoliniais ginklais, nes Kremliaus vadovybė baiminasi pasekmių. Tai interviu portalui TSN sakė buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Benas Hodgesas.

Per pastaruosius metus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą grasino Ukrainai ir visam pasauliui panaudoti branduolinį ginklą, tačiau JAV retkarčiais siųsdavo perspėjimus apie tai, kas po to nutiktų pačiai Rusijai.

Būtent todėl praktiškai nėra šansų, kad V. Putinas panaudos branduolinį ginklą prieš Ukrainą ar prieš kitą Vakarų šalį, nes mano, kad JAV ir kiti pasaulio lyderiai jam to neatleis. Be to, situacija mūšio lauke po to taip pat nepasikeistų okupantų naudai.

„Rusija negaus jokių ryškių rezultatų naudodama branduolinį ginklą. Tiesą sakant, branduoliniai ginklai geriausiai veikia, jei jie nėra naudojami. Nes žmonės nerimauja: „Dieve, jie gali panaudoti branduolinį ginklą.“ Kai tik jie tai padarys, viskas baigsis“, – sakė Hodgesas.