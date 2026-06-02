Ukrainos oro gynyba gegužę perėmė daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių

Tarp sunaikintų taikinių buvo:
- 2 iš oro paleidžiamos balistinės raketos Ch-47M2 „Kinžal“;
- 50 kruizinių raketų Ch-101;
- 10 balistinių raketų „Iskander-M“/KN-23;
- 11 kruizinių raketų „Kalibr“;
- 14 valdomų raketų „žemė-oras“ Ch-59/Ch-69;
- 24 kruizinės raketos „Iskander-K“;
- 5 053 „Shahed“ tipo puolamieji bepiločiai orlaiviai;
- 1 316 žvalgybinių bepiločių orlaivių;
- 50 894 kitokio tipo bepiločiai orlaiviai.
Oro pajėgų lėktuvai per mėnesį atliko 1 089 kovinius skrydžius, įskaitant:
- daugiau kaip 700 misijų, skirtų naikintuvų oro apsaugai;
- apie 230 misijų, skirtų smogiamosioms operacijoms ir karių paramai iš oro.
Naktį iš birželio 1 į 2 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė 40 raketų ir 602 bepiločius orlaivius, kuriuos paleido Rusijos pajėgos.