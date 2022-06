Ukrainos gynybos ministerija kol kas nesvarsto moterų mobilizacijos klausimo

Tai antradienį pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Ana Maliar, praneša „rbc.ua“.

„Moterų mobilizacijos klausimas šiuo metu nėra iškilęs. Tai ne vienintelė melagiena, paleista Rusijos“, - sakė pareigūnė.



Anot A. Maliar, kol kas sunku prognozuoti, kaip vyks mobilizacija ateityje, viskas priklausys nuo padėties fronte.

„Šios dienos duomenimis, mobilizacija vyksta tiksliai pagal planus“, - pridūrė ministro pavaduotoja.



„rbc.ua“ primena, kad Ukrainoje už neatvykimą į karinį komisariatą be pateisinamos priežasties skiriama bauda nuo 1 700 iki 3 400 grivinų (nuo 55 iki 110 eurų). Be to, už vengimą atlikti karinę tarnybą pažeidėjui gresia 3-5 metų laisvės atėmimo bausmė.