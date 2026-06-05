Ukrainoje per Rusijos smūgius sunaikinta vaikų maisto gamykla, žuvo septyni žmonės

Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos paskelbtuose vaizduose matyti pastato su Ukrainos pieno produktų gamintojos „Yagotynske for Kids“ logotipu griuvėsiai, jo fasadas iš dalies sunaikintas, o viename aukšte matyti liepsnos.
„Priešas užpuolė taikią civilinę maisto pramonės įmonę“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Kyjivo srities gubernatorius Mykola Kalašnykas.
„Deja, dėl priešiškos atakos žuvusių žmonių skaičius (...) išaugo iki keturių“, – vėlesniame įraše teigė jis.
Per atskirus smūgius Ukrainos centrinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės, sakė srities gubernatorius Oleksandras Hanža, o per drono smūgį pietinėje Zaporižios srityje žuvo viena moteris, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Ukrainos oro pajėgų duomenimis, nuo ketvirtadienio vakaro iki penktadienio ryto Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 216 dronų ir dvi raketas.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva ir Kyjivas suintensyvino dronų smūgius vienas kitam, nes JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti jau penktus metus trunkantį karą tebėra įstrigusios dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienio vakarą atvirame laiške Rusijos lyderiui pasiūlė susitikti su Vladimiru Putinu, teigdamas, kad tik lyderiai gali išspręsti „pagrindinius klausimus“.
Kremlius pareiškė žinantis apie laišką, tačiau V. Putinas jo dar neperžiūrėjo.
Rusijos lyderis anksčiau atmetė galimybę susitikti su V. Zelenskiu, kol nebus susitarta dėl galutinio susitarimo, ir abejojo jo teisėtumu.
Rusija reikalauja, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono, kaip išankstinės bet kokio susitarimo sąlygos.
Ukraina nori visiško ugnies nutraukimo palei dabartines fronto linijas, kol vyks derybos dėl teritorinio sureguliavimo.