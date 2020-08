Ukrainoje per parą nustatyta beveik tūkstantis COVID-19 atvejų

Ukrainoje per praėjusią parą užregistruota 990 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, be to, epidemija pareikalavo 13 žmonių gyvybių, dar 333 asmenys pasveiko, pirmadienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba (NSGT).