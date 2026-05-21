Ukraina stiprina sienos su Baltarusija apsaugą

Tai daroma po kelias savaites trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės regione teritorijos.
Kyjivas skambina pavojaus varpais, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusija – 2022 metais pradėtos invazijos į Ukrainą placdarmu – ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė, kad jos padaliniai ir kariuomenė „vykdo visapusišką sustiprintų saugumo priemonių kompleksą šiauriniuose mūsų šalies regionuose“.
Šios priemonės, įskaitant sugriežtintus asmenų ir turto patikrinimus bei kontrolę, „pasitarnaus kaip veiksminga atgrasymo priemonė nuo bet kokių agresyvių priešo ir jo sąjungininkės veiksmų ar operacijų“, sakoma SBU pranešime.
Kremlius pirmadienį atmetė Ukrainos kaltinimus, kad jis nori dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, pavadindamas tai „bandymu toliau kurstyti“.
Rusija ir Baltarusija šią savaitę rengia bendras branduolines pratybas, kuriose dalyvauja tūkstančiai karių, lėktuvai ir strateginių raketų pajėgos.
Vykstant pratyboms, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo šalis „ruošia atsakus į visus įmanomus priešo veiksmų variantus – jei rusai iš tiesų išdrįs išplėsti savo agresiją“.
Nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o karas peraugo į kruviniausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.