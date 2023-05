Ukraina neigia J. Prigožino pareiškimą apie Bachmuto užėmimą

„Tai netiesa. Mūsų daliniai toliau kovoja Bachmute“, – sakė Ukrainos rytinių pajėgų atstovas spaudai Serhijus Čerevatas naujienų agentūrai „Reuters“.

Tuo metu Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar platformoje „Telegram“ parašė, kad Bachmute vyksta įnirtingi mūšiai ir pavadino situaciją kritine.

„Mūsų kariai laiko gynybą „Lėktuvo“ rajone“, – nurodė ji.

„Šiuo metu mūsų gynėjai kontroliuoja tam tikrus pramoninius ir infrastruktūros objektus rajone“, – pridūrė H. Maliar.

Vaizdo kreipimesi, kurį anksčiau šeštadienį „Telegram“ paskelbė J. Prigožino spaudos tarnyba, jis sakė: „Šiandien 12 val. Bachmutas buvo visiškai paimtas... Bachmuto paėmimo operacija truko 224 dienas.“

Jame jis pridūrė, kad „Wagner“ perduos Bachmuto kontrolę Rusijos kariuomenei iki gegužės 25-osios ir atitrauks savo narius.

„Iki gegužės 25 d. mes visiškai ištyrinėsime Bachmutą, sukursime reikiamas gynybos linijas ir perduosime jį kariuomenei, – „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė J. Prigožinas. – Mes patys išvyksime į lauko stovyklas.“

Per Ukrainos televiziją S. Čerevatas pareiškė, kad „priešui svarbu paskleisti šią informacinę bangą, nes per 9,5 mėnesio jam nepavyko užimti rajono centro ir jis patyrė didžiulių nuostolių“.

„Wagner“ kovotojai vadovauja sunkiam, ištisus mėnesius trunkančiam Bachmuto puolimui. Tai ilgiausias ir kruviniausias 15 mėnesių besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje mūšis.

Ukraina antradienį paskelbė, kad jos pajėgos atkovojo 20 kv. km šiaurinėse ir pietinėse miesto apylinkėse, bet sakė, kad Rusijos pajėgos tam tikru mastu stumiasi pirmyn pačiame Bachmute.

Stebėtojai abejoja Bachmuto užėmimo strategine reikšme, bet tai leistų Maskvai paskelbti pergalę po kelių žeminamų nesėkmių.

„Wagner“ kovotojus Bachmute remia reguliarioji Rusijos kariuomenė. J. Prigožinas nuolat kaltina kariuomenės vadovybę neskiriant jo vyrams pakankamai šaudmenų.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) nurodo, kad Ukrainos pajėgos per ketvirtadienio kontratakas Bachmuto rajone perėmė taktinę iniciatyvą ir pasiekė taktiškai reikšmingų laimėjimų.

Ukrainos gynybos viceministrė H. Maliar ketvirtadienį vakare sakė, kad kai kuriuose ruožuose ukrainiečiai pasistūmėjo 1 kilometrą. Jos žodžius citavo naujienų agentūra „Unian“.