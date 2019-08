Ukraina ir Rusija apsikeis kaliniais, įskaitant režisierių O. Sencovą

Ketvirtadienį paskirtas naujasis Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Riabošapka pranešė, kad apsikeitimas kaliniais su Rusija jau prasidėjo. Tarp Rusijos paleidžiamų asmenų turėtų būti O. Sencovas, nuteistas 2015 metais prieštaringai vertinamoje byloje už „teroro atakų“ planavimą Kryme, kurį 2014-aisiais aneksavo Maskva.

Be to, tarp jų buvo įvardytas Pavlo Hrybas, anksčiau šiais metais nuteistas už tai, kad esą kurstė vieną moksleivę iš Sočio surengti teroro aktą per išleistuvių šventę, ir 24 ukrainiečių jūreiviai, sulaikyti Rusijos per pernai lapkritį prie Kerčės sąsiaurį įvykusią konfrontaciją tarp abiejų šalių karinių laivynų; Volodymyras Baluchas, 2016 metų gruodį sulaikytas Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir Mykola Karpiukas, sulaikytas 2014 metų kovą.

„Meldžiamės. Apsikeitimas įvyko: jūrininkai, Sencovas, Karpiukas, Baluchas, Hrybas skrenda namo! Laukiame“, – sakoma per „Facebook“ paskelbtame R. Riabošapkos pranešime.

Pasak Rusijos radijo „Echo Moskvy“ vyriausiojo redaktoriaus Aleksejaus Venediktovo, lėktuvas su grąžinamais ukrainiečiais turėjo nusileisti Kijeve apie 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

„Penktą ryto lėktuvas paleistais ukrainiečiai, įskaitant Sencovą ir jūreivius, turi nusileisti Kijeve“, – per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ paskelbė A. Venedktovas.

Liepos 12-ąją Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per savo pirmąjį pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarė padėtį separatistinio konflikto krečiamoje Rytų Ukrainoje, galimybę surengti derybas vadinamuoju Normandijos formatu, dalyvaujant Vokietijai ir Prancūzijai, taip pat galimą apsikeitimą kaliniais.

Vėliau tą mėnesį Rusijos žmogaus teisių įgaliotinė Tatjana Moskalkova ir Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova susitiko Maskvoje ir apsikeitė Rusijoje ir Ukrainoje kalinamų asmenų sąrašais bei susitarė dėl jiems reikalingos pagalbos.

Į Ukrainos pateiktą sąrašą buvo įtraukta 150, o Rusijos – 34 asmenys.