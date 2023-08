Ūkininkai stveriasi už galvų: dėl senų kabelių vagys rausia kviečių laukus

„Kabelį kasa apie 40 romų tautybės asmenų“, – teigė praeivė.

Prakaitą lieja ištisos šeimos, net vaikai mosuoja kastuvais.

„Kiek žinome, turėtų būti varinės šerdys, padengtos švinu. Nežinau, kaip jie jį randa, bet ištraukia“, – kalbėjo meras.

Vagys ieško neveikiančių, daugiau nei prieš keturis dešimtmečius palaidotų telekomunikacijų kabelių kartais net metro gylyje. Ištraukia, nuima izoliaciją ir parduoda varį į metalo laužą. O kur prasikasti nepavyksta, viską meta palikę netvarką.

„Čigonai ateina, kasinėja ir dingsta“, – kalbėjo gyventojas.

„Dažniausiai ateina sutemus ar ankstų rytą“, – teigė vyriškis.

Kasasi eidami net per trijų kaimų ribas. Nors metalo lauže uždirba vos kelis eurus, telekomunikacijų tinklams žala didžiulė, viršija 49 tūkst. eurų. Be to, ūkininkai praras dalį savo derliaus.

„Policija nustatė kelių asmenų tapatybę, devyniais atvejais skirtos piniginės baudos“, – kalbėjo pareigūnas.

Žurnalistams nuvykus pas romus, šie sako nieko nežinantys.

Neišspręstas klausimas, kas bus atsakingas už iškastų tranšėjų sutvarkymą ir kas atlygins žalą, nes daugelis vagių nepilnamečiai ar bedarbiai.