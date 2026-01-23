Tyrimas: „Grok“ kuria milijonus seksualinio pobūdžio vaizdų, įskaitant pedofilinius

Tuo tarpu Europos priežiūros institucijos dar sprendžia, kaip užkirsti kelią be sutikimo kuriamų vaizdaklasčių (angl. deepfake) plitimui jau ir taip sunkumų patiriančioje platformoje.
Kovos su skaitmenine neapykanta centro atlikto tyrimo metu išanalizuota 20 tūkst. iš 4,6 milijono įrašų, per 11 dienų paskelbtų platformoje „X“ esančioje dirbtinio intelekto įrankio „Grok“ paskyroje. Tyrimas parodė, kad 65 procentai įrašų buvo seksualinio pobūdžio vaizdai, o 0,5 proc. iš jų tikriausiai buvo vaizduojami vaikai.
DI įrankio „Grok“ vaizdų kūrimo funkcija smarkiai išpopuliarėjo baigiantis 2025 m., ypač dėl jos gebėjimo „nurengti“ žmones. Sausio 9 d. ir po to sausio 14 d. platforma ėmėsi priemonių apriboti šią funkciją.
Europos Komisija, kuri yra atsakinga už didžiųjų platformų, tokių kaip „X“, veiklą reglamentuojančio Skaitmeninių paslaugų akto bei ES DI teisės aktų įgyvendinimą, svarsto, kurią priemonę taikyti.
Šiuo metu pagal galingus socialinių tinklų priežiūros teisės aktus įrankio „Grok“ atžvilgiu rengiamas naujas tyrimas. Platformai „X“ jau yra skirta bauda ir dabar keletu frontų vyksta Komisijos pradėtas tyrimas.
ES taip pat svarsto galimybę uždrausti DI programas, suteikiančias galimybę apnuoginti žmones. Tiesa, bendrosios paskirties įrankiams, pvz., „Grok“, toks sprendimas gali ir negalioti.
Kovos su skaitmenine neapykanta centras neanalizavo įrašų turinio, todėl negali pasakyti, ar kur nors iš pavaizduotų žmonių sutiko, kad jo nuotraukos būtų redaguojamos.
Šios pilietinės visuomenės organizacijos generaliniam direktoriui Imranui Ahmedui dėl tariamo jo vaidmens cenzūroje neseniai buvo uždrausta atvykti į Jungtines Valstijas.
