 Trumpas teigia nesąs patenkintas, kad Rusija Ukrainoje smogė į JAV gamyklą

Trumpas teigia nesąs patenkintas, kad Rusija Ukrainoje smogė į JAV gamyklą

2025-08-22 22:10
Lina Linkevičiūtė (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė „nesąs patenkintas“ naujausiomis Rusijos atakomis Ukrainoje ir dar kartą pagrasino Maskvai ekonominėmis atsakomosiomis priemonėmis.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

„Nesu tuo patenkintas ir nesu patenkintas niekuo, kas yra susiję su tuo karu“, – tvirtino D. Trumpas, paklaustas apie ketvirtadienį surengtą ataką, kurios metu Ukrainoje buvo smogta į JAV priklausančią gamyklą.

 
Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
JAV gamykla
Rusija
Donaldas Trumpas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų