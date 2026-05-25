Trumpas apie susitarimą su Iranu: jis bus arba reikšmingas, arba jo nebus

„Susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba susitarimo nebus“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Jis paragino šalis, kuriose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimo su Iranu dalis.
Ilgame įraše socialiniame tinkle D. Trumpas išvardijo šalis, su kurių lyderiais šeštadienį kalbėjosi apie pastangas užbaigti karą su Iranu, ir pridūrė: „Pareiškiau, kad po viso JAV atlikto darbo, bandant sudėlioti šią labai sudėtingą dėlionę, turėtų būti privaloma, kad visos šios šalys, mažų mažiausiai, vienu metu pasirašytų Abraomo susitarimus.“
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