Trūksta žodžių: klinikos darbuotojai internete paviešino ir šaipėsi iš intymių pacienčių nuotraukų

Į šį incidentą nedelsiant sureagavo šios klinikos atstovai.
„Šis nepriimtinas elgesys yra akivaizdus mūsų politikos pažeidimas, rodo nepagarbą mūsų pacientams ir nebus toleruojamas“, – buvo rašoma klinikos pranešime žiniasklaidai. „Saugoti mūsų aptarnaujamų žmonių pasitikėjimą yra mūsų svarbiausias prioritetas, ir kai tas pasitikėjimas pažeidžiamas, imamės skubių veiksmų jam atkurti.“
„Sutter Health“ klinika patvirtino, kad darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo ir atleisti per 24 valandas nuo sužinojimo apie paviešintus įrašus. Incidentas tebėra tiriamas.
„Tikimės, kad visi komandos nariai gyvens mūsų misija, kurioje pacientas yra svarbiausias, ir laikysis aukščiausių užuojautos, profesionalumo ir pagarbos standartų“, – tęsiama pranešime. „Šiuo netinkamu incidentu pasinaudojame, kad sustiprintume savo išsamią politiką visiems mūsų komandos nariams visoje organizacijoje, kaip dalį mūsų įsipareigojimo teikti visiems pacientams aukštos kokybės, atjautų ir profesionalų aptarnavimą.“
Dabar jau ištrintame vaizdo įraše, kurį originaliai paskelbė vartotojas „@angieuncut“, buvo matoma grupė darbuotojų, susirinkusių prie medicininės kėdės ir, atrodė, besityčiojančių iš išskyrų, kurias pacientė paliko ant apžiūros kambario popieriaus.
Remiantis „Santa Barbara Independent“ gautais ekrano kadrais, „TikTok“ įraše buvo iš viso šešios nuotraukos. Vienoje – medicinos sesuo su rožinėmis aprangos detalėmis rodo „gerai“ ženklą, o kita moteris su mėlyna apranga pasilenkia ir iškiša liežuvį prie suteptos apžiūros kėdės.
„Spėk, kokia tai medžiaga“, – buvo parašyta šalia vaizdo įrašo, anot „Independent“.
