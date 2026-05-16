 Trinidade ir Tobage sulaikytas sprogmenis gabenęs Ukrainos lėktuvas

Trinidade ir Tobage sulaikytas sprogmenis gabenęs Ukrainos lėktuvas

2026-05-16 11:49
Jūras Barauskas (AFP)

Trinidade ir Tobage buvo laikinai sulaikytas sprogmenis į Libiją skraidinęs Ukrainos lėktuvas, kuriam po to buvo leista išskristi, penktadienį pranešė vietos valdžios institucijos.

Oro uostas
Oro uostas / magnific.com nuotr.

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Iš Bahamų atskridęs lėktuvas ketvirtadienį nusileido Port of Speino Piarko tarptautiniame oro uoste, kad papildytų degalus, o po to turėjo per Žaliąjį Kyšulį toliau skristi į Libiją, todėl policijai kilo įtarimų.

„Lėktuvui nusileidus, Imigracijos skyriaus pareigūnai nustatė, kad lėktuvu buvo gabenami sprogmenys, kurie nebuvo deklaruoti pagal nustatytus tarptautinius aviacijos ir saugumo protokolus“, – teigiama Trinidado ir Tobago oro uostų administracijos (AATT) pranešime.

„Buvo nuspręsta, kad pilotui ar įgulai jokia atsakomybė neturėtų būti taikoma“, – teigė AATT.

„Todėl buvo suteiktas leidimas ir orlaiviui bei įgulai buvo leista išskristi iš Trinidado ir Tobago“, – pridūrė pareigūnai.

Trinidadas ir Tobagas – nedidelė anglakalbė salų grupė, esanti už maždaug dešimties kilometrų nuo Venesuelos krantų ir garsėjanti savo karnavalu ir paplūdimiais, yra žinomas narkotikų kontrabandos centras.

Nuo 2021 m. šalyje dėl nusikalstamumo keturis kartus buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.

Šiame straipsnyje:
Trinidadas
Trinidadas ir Tobagas
Libija
Ukraina
aviacija
lėktuvas

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Kur tik pinigai, sprogmenys, narkotikai iš visur kyšo chacholų chuntos fašistų ausys, neveltui RUSIJA ir dubasina tuos chacholų fašistus kaip kokius tarakonus, labai gerai
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