2026-01-21 06:43
BNS inf.

Netoli Barselonos traukiniui antradienį įsirėžus į atraminės sienelės nuolaužas žuvo vienas žmogus, o dar keturi buvo sunkiai sužeisti, pranešė ugniagesiai gelbėtojai.

Per traukinio avariją netoli Barselonos žuvo vienas žmogus, dar keturi – sunkiai sužeisti / JOSEP LAGO / AFP nuotr.

Tai jau antra mirtina geležinkelio avarija Ispanijoje per kelias dienas.

Naujausias incidentas greičiausiai sukels dar daugiau klausimų dėl Ispanijos geležinkelių saugumo po to, kai sekmadienį pietiniame Andalūzijos regione susidūrus dviem greitiesiems traukiniams, žuvo 42 žmonės ir daugiau nei 120 buvo sužeista.

Antradienį Gelidos savivaldybėje, maždaug 40 km į vakarus nuo Barselonos, „ant bėgių užgriuvo atraminė sienelė, sukeldama avariją, kurioje dalyvavo keleivinis traukinys“, socialiniuose tinkluose paskelbė Šiaurės rytų Katalonijos regiono civilinės saugos tarnyba.

Naujienų agentūros AFP reporteris matė, kaip gelbėtojai tamsoje, naudodami žibintuvėlius, apžiūrėjo nuo bėgių nulėkusio traukinio nuolaužas, kurios buvo virtę sulamdyto metalo krūva.

Katalonijos ugniagesių tarnybos atstovas Claudi Gallardo (Klaudis Galjardas) žurnalistams sakė, kad traukinyje, važiavusiame į Barseloną, „yra keturi sunkiai sužeisti ir vienas žmogus mirė“, o labiausiai nukentėjo pirmojo vagono keleiviai.

Regiono priemiestinius traukinius valdanti viešoji įmonė „Rodalies de Catalunya“ pranešė, kad nukentėjo vienas iš jos darbuotojų.

Katalonijos pagalbos tarnybos pranešė, kad jų komandos suteikė pagalbą 37 žmonėms, daugiausia dėl lengvų sužalojimų, į įvykio vietą atvyko 20 greitosios pagalbos automobilių. Ugniagesiai teigė, kad jiems teko dėl daug pastangų, kad išlaisvintų keleivį iš traukinio.

Ispanijos geležinkelių tinklo operatorius „Adif“ pranešė, kad sienelė nuvirto dėl audros ir kad Katalonijos priemiestinių traukinių lieka sustabdytas.

