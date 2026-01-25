„Time“: Irane per dvi protesto dienas galėjo žūti iki 30 tūkst. žmonių

Šiais duomenimis, sausio 8 ir 9 dienomis Irano saugumo pajėgos nužudė tiek žmonų, kad valstybinės institucijos susidūrė su sunkumais surinkti ir išvežti kūnus. Anot pareigūnų, trūko lavonmaišių, o vietoj greitosios pagalbos automobilių buvo naudojamos sunkvežimių puspriekabės.
JAV įsikūręs žmogaus teisių tinklas HRANA pranešė apie 5 495 patvirtintas žūtis, tarp kurių – 5 149 protestuotojai. Be to, HRANA tikrina dar 17 031 galimą mirties atvejį. Taip pat pranešama apie 7 403 sunkiai sužeistus asmenis. Aktyvistų duomenimis, saugumo pajėgos sulaikė 40 887 žmones.
Aktyvistai pabrėžia, kad mirčių skaičiaus patvirtinimas užima laiko. Jau tris savaites Irane fiksuojami interneto ryšio išjungimai ir trikdžiai, todėl tikrasis smurto mastas vis dar nėra aiškus.
Oficialiais duomenimis, per protestus žuvo 3 117 žmonių. Pasak Irano ambasadorius Ženevoje, daugiau kaip 2,4 tūkst. asmenų žuvo per „teroristinę veiklą“. Irano vyriausybė dėl didelio aukų skaičiaus kaltina savo mirtinus priešus – Izraelį ir JAV. Nepriklausomų įrodymų Irano valdžia nepateikė.
Protestai Irane prasidėjo gruodžio pabaigoje. Juos išprovokavo sunki šalies ekonominė krizė, į gatves pirmiausia išėjo prekybininkai. Tačiau prieš kiek daugiau nei dvi savaites – sausio 8 ir 9 dienomis – didmiesčiuose kilo masiniai protestai, kurie buvo brutaliai numalšinti.
