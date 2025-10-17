Talibano pareigūnas: Pakistanas sudavė smūgių Afganistane, paliaubos „pažeistos“

„Pakistanas pažeidė paliaubas ir bombardavo tris vietoves Paktikos provincijoje“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Afganistanas imsis atsakomųjų priemonių“, – pridūrė jis.
Pakistanas ir Afganistanas trečiadienį susitarė dėl 48 valandų paliaubų.
Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. Pakistanas grumiasi su kovotojų išpuoliais, kurie padažnėjo nuo 2021 metų, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.
Naujausi komentarai