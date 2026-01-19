 Syrskis: vien gindamiesi pergalės nepasieksime

2026-01-19 11:46
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis teigia planuojantis naujas puolamąsias operacijas prieš Rusijos dalinius šiais metais.

Syrskis: vien gindamiesi pergalės nepasieksime / Scanpix nuotr.

Pasiekta laimėjimų vykdant mobilizaciją ir apginkluojant ukrainiečių karius, sakė O. Syrskis interviu portalui „LB.ua“. Rezultatai esą geresni nei dar prieš septynis mėnesius.

Generolas pabrėžė manąs, kad Rusija ir toliau nori aneksuoti visą Ukrainą.

„Todėl  atitinkamai vykdysime puolamąsias operacijas“, – kalbėjo jis. Strateginės gynybos iniciatyva, anot jo, reikalinga, nes Ukraina negali pasiekti pergalės vien tik gindamasi. Tikslas yra priversti priešę Rusiją naudoti dar didesnius personalo, šaudmenų ir ginkluotės išteklius.

Jau dabar, pasak O. Syrskio, rusų nuostoliai mūšiuose yra didesni nei ukrainiečių. Ukrainai pavyko dar labiau sumažinti savo nuostolius, teigė jis.

Ukraina jau beveik ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai.

