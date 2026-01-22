Suomijos žvalgyba: Rusija veikiausiai toliau bandys gadinti kabelius Baltijos jūroje

Suomijos žvalgybos vado generolo majoro Pekka Turuneno teigimu, akivaizdu, kad Rusija, jei norėtų, galėtų sunaikinti povandeninę infrastruktūrą, bet nebuvo rasta jokių „neabejotinų įrodymų“, kad už neseniai įvykusių incidentų stovi Rusija ar kita valstybė.
„Neįprasta tai, kaip dažnai pasitaiko tokie incidentai“, – interviu sakė P. Turunenas.
Pasak jo, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, jų skaičius ženkliai išaugo nuo 2023 m.
„Pokytis realus“, – tvirtino jis.
Rusija ne kartą neigė, kad yra kaip nors yra susijusi su šiais incidentais, o pernai surengė pratybas, skirtas gynybai nuo „povandeninių diversantų“ Baltijos jūroje.
Įtartinus incidentus dažniau fiksuoja Suomijos kariuomenė, jų padaugėjo sausumos pratybų metu, teigiama Suomijos gynybos vadavietės ataskaitoje.
„Padidėjimas greičiausiai susiję su sustiprintu budrumu ir aktyviau teikiamais pranešimais, bet šie skaičiai taip pat atspindi realaus žvalgybos informacijos rinkimo, susijusio su karine krašto gynyba, mastą“, – teigiama ataskaitoje.
Kaip skelbta, nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Baltijos jūros regione fiksuota nemažai elektros kabelių, telekomunikacinių ryšių ir dujotiekių gedimų. Paskutinis toks incidentas įvyko Naujųjų Metų išvakarėse. Suomijos tarnybos tuomet sulaikė iš Sankt Peterburgo (Rusija) į Haifą (Izraelis) plaukusį 132 metrų ilgio krovininį laivą „Fitburg“, kurio inkaras, kaip įtarta, pažeidė Helsinkį ir Taliną jungiantį povandeninį telekomunikacijų kabelį.
