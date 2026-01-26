 Per sprogimą sausainių gamykloje žuvo mažiausiai keturi žmonės

2026-01-26 12:47
BNS inf.

Centrinėje Graikijoje esančiame sausainių fabrike įvykus sprogimui ir kilus gaisrui, žuvo mažiausiai keturi darbuotojai, o dar vienas asmuo laikomas dingusiu be žinios, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Per sprogimą sausainių gamykloje žuvo mažiausiai keturi žmonės / Scanpix nuotr.

Po sprogimo „Violanta“ sausainių gamykloje netoli Trikalos, esančios maždaug už 320 km į šiaurę nuo Atėnų, į ligoninę buvo išvežti septyni kiti žmonės, tarp jų ugniagesys.

Nelaimė įvyko naktinės pamainos metu, o kilusios liepsnos visiškai nuniokojo gamybinį pastatą.

Ugniagesių komandos kelias valandas kovojo su gaisru, kol iš sudegusio pastato ištraukė keturis kūnus. Paaiškėjo, kad visos aukos yra moterys.

Policijos teigimu, tyrėjai įtaria, kad sprogimo židinys galėjo būti netoli krosnių, kurios veikia visą parą.

Trikalos ligoninėje gydomi šeši darbuotojai ir vienas ugniagesys, tačiau nė vieno iš jų būklė nėra sunki.

Padegimų tyrėjai ir avarinės tarnybos liko įvykio vietoje, valdžios institucijoms stengiantis nustatyti tikslias incidento priežastis.

