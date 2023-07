Šokiruojanti prognozė: kiek laiko užtruks Ukrainos išminavimas

Ukrainos išminavimas gali užtrukti šimtus metų ir kainuoti milijardus dolerių, rašo „The Washington Post“.

Rusija smarkiai užminavo fronto liniją, laukdama Ukrainos kontrpuolimo. „Human Rights Watch“ tyrimai parodė, kad Rusijos kariai panaudojo mažiausiai 13 rūšių priešpėstinių minų. Ukraina yra uždraudusi priešpėstines minas ir jų nenaudoja, Rusija jas naudoja gausiai. Prieštankines minas gausiai naudoja ir Rusija, ir Ukraina.

„Youtube“ kanalo „Civ Div“ kūrėjas, amerikietis, anksčiau pats kovojęs Ukrainos pusėje, parodė, kaip surenka savo anksčiau padėtas prieštankines minas.

Remiantis naujausia GLOBSEC analitinio centro ataskaita, apie 30 proc. Ukrainos teritorijos, daugiau nei 107 tūkst. kvadratinių kilometrų, yra užteršta sprogmenimis. Minų Ukrainoje yra daugiau nei Afganistane ar Sirijoje.

GLOBSEC apskaičiavo, kad vienas išminuotojas per dieną gali išvalyti nuo 15 iki 25 kvadratinių metrų, priklausomai nuo reljefo ir sprogmenų koncentracijos. Užterštos Ukrainos teritorijos yra tokios didžiulės, kad kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad 500 dabar dirbančių išminuotojų komandų darbą užbaigtų per 757 metų.

Be to, išminavimas yra ne tik lėtas, bet ir brangus procesas. Pasaulio bankas skaičiuoja, kad Ukrainos išminavimas kainuoja nuo 2 iki 8 dolerių už kvadratinį metrą, o per ateinančius 10 metų kainuos apie 37,4 mlrd. dolerių. Vien šiais metais JAV išminavimui Ukrainai skyrė 95 mln. dolerių.

Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį iki 2023 m. liepos Jungtinės Tautos užfiksavo 298 civilių mirtis nuo padėtų sprogmenų (22 žuvusieji buvo vaikai), dar 632 civiliai buvo sužeisti.