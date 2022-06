Šnipo tikslas – karo nusikaltimų bylos?

Ne pirmas bandymas

Ketvirtadienį olandų pareigūnų sulaikytas vyras naudojosi braziliškais dokumentais, bet buvo demaskuotas kaip Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) narys. Pasak Nyderlandų bendrosios žvalgybos ir saugumo tarnybos (AIVD), balandį šis asmuo nebuvo įleistas į šalį dėl „grėsmės nacionaliniam saugumui“.

Nyderlandų pareigūnai jį įvardijo kaip 36 metų Sergejų Čerkasovą, kuris, bandydamas patekti į Hagoje įsikūrusį TBT, prisistatė 33 metų Brazilijos piliečiu Viktoru Mulleriu Ferreira.

Pažymima, kad jis naudojosi pastaruosius dvylika metų kurta detalia priedangos istorija. „AIVD neleido Rusijos žvalgybos pareigūnui, apsimetus stažuotoju, patekti į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą Hagoje“, – sakoma tarnybos pranešime.

Žinių apie jį esama anksčiau nutekintose duomenų bazėse, tačiau šiandien jų nebegalima rasti.

„Minėtas asmuo dirba Rusijos karinės žvalgybos tarnyboje GRU, tačiau keliaudamas iš Brazilijos į Nyderlandus priedangai naudojosi braziliškais dokumentais“, – nurodoma jame.

Pavojingas metas

Slapta prieiga prie Hagos tribunolo dokumentų būtų „labai vertinga Rusijos žvalgybos tarnyboms“, nes teismas atlieka tyrimus dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje ir jos karo Sakartvele 2008 m. Be to, TBT tiria galimus karo nusikaltimus, įvykdytus per pastarąją Rusijos karinę invaziją Ukrainoje. Į Ukrainą buvo išsiųsti 42 ekspertai – tai pati didžiausia misija, kokios kada nors yra ėmusis TBT prokuratūra.

„Šio žvalgybos pareigūno keliama grėsmė laikoma potencialiai labai didele“, – sakoma olandų AIVD pareiškime.

Tarnybos vadovas Erikas Akerboomas sakė, kad labai retai pavyksta sučiupti „tokio kalibro“ Rusijos agentą.

„GRU daug metų kūrė šią netikrą tapatybę. Tai milžiniškos pastangos“, – E.Akerboomą citavo olandų naujienų agentūra ANP.

Nyderlandai yra demaskavę jau ne vieną rusų žvalgybos operaciją savo teritorijoje, ypač Hagoje, kur įsikūrę dešimtys tarptautinių teismų ir organizacijų.

2018 m. šalis išsiuntė keturis įtariamus Rusijos GRU šnipus, apkaltintus bandymu įsilaužti į pasaulinę cheminių ginklų priežiūros tarnybą, kai ši tyrė atakas Sirijoje.

Netikra tapatybė

Minimas Rusijos pilietis yra nelegalas – šnipų žargonu taip vadinamas daugelį metų užsienyje su netikra tapatybe gyvenantis agentas, kurį sunku demaskuoti, nurodė Nyderlandų žvalgybos tarnyba.

Pasak AIVD, jo gerai sukurta priedanga slėpė visus ryšius su Rusija. „Nelegalas turėjo pradėti stažuotę TBT, o tai reikštų, kad jis būtų galėjęs patekti į TBT pastatą ir prie sistemų“, – nurodė AIVD.

Jeigu Rusijos šnipui būtų pavykę, „jis būtų galėjęs ten rinkti žvalgybinę informaciją ir ieškoti šaltinių (arba juos verbuoti) ir tartis dėl prieigos prie TBT skaitmeninių sistemų“, pridūrė tarnyba. „Jis taip pat galėjo turėti įtakos TBT baudžiamajam procesui“, – sakoma pranešime.

Nyderlandų agentūros teigimu, šis asmuo yra laikomas „keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui“, todėl imigracijos tarnybos buvo iš anksto įspėtos apie jo atvykimą.

„Šiuo pagrindu žvalgybos pareigūnas balandį nebuvo įleistas į Nyderlandus ir paskelbtas nepageidautinu. Jis buvo sugrąžintas į Braziliją pirmu skrydžiu“, – pranešė AIVD.

Brazilijos federalinė policija pranešė, kad balandį suėmė vyrą, kurio pavardės nenurodė, kai jam buvo neleista įvažiuoti į Nyderlandus, nes jis naudojosi suklastotu asmens dokumentu.

„Naudodamasis sudėtinga klastojimo schema, jis prisiėmė suklastotą brazilo, kurio tėvai jau mirę, tapatybę“, – sakoma Nyderlandų policijos pareiškime ir priduriama, kad vyras tebėra sulaikytas ir laukia teismo.

Šis rusas į Braziliją atvyko 2010 m., taip pat gyveno Airijoje ir Jungtinėse Valstijose, o paskui grįžo į Braziliją ir ruošėsi persikelti į Nyderlandus.

Tranzitu per Lietuvą

Tiriamosios žurnalistikos platforma "Bellingcat" pranešė atsekusi skaitmeninius ruso pėdsakus. Atrodo, kad kelerius metus S.Čerkasovas atliko ambicingo politikos mokslų studento vaidmenį.

Jis stažavo dviejose prestižinėse programose Dublino Trejybės koledže ir Johnso Hopkinso universitete. Be to, administravo analitinę svetainę, kurioje buvo pateikiamos provakarietiškos tezės, o Vladimiras Putinas net vadintas piktybiniu augliu.

Nors iš pirmo žvilgsnio tinklaraštis atrodo neįtikimai populiarus, o kiekvienas jo straipsnis sulaukia tūkstančių komentarų, iš tikrųjų didžioji dauguma sąveikų yra šlamštas, o autentiškų lankytojų labai mažai. Svetainėje pateikiamos nuorodos į dvi jo paskyras – feisbuke ir tviteryje. Jo "Facebook" puslapyje informacijos gana nedaug, tačiau jame yra šimtai draugų iš Brazilijos (tariamos jo tėvynės) ir koledžų.

"Bellingcat" bendravo su neseniai J.Hopkinso universitetą baigusiu asmeniu, kuris patvirtino, kad tariamasis Victoras iš tiesų studijavo ten pat. Tą patį patvirtino ir vienas iš jo dėstytojų, kuris net sakė rašęs Victorui rekomendacinį laišką dėl stažuotės TBT.

Pastudijavę S.Čerkasovo virtualiuosius pėdsakus žurnalistai konstatavo: žinių apie jį esama anksčiau nutekintose duomenų bazėse, tačiau šiandien jų nebegalima rasti. Atrodo, kad įrašai iš duomenų bazių buvo pašalinti specialiai, rankiniu būdu, kaip tai būdinga saugumo tarnybų pareigūnams.

"Bellingcat" turimi duomenys rodo, kad S.Čerkasovas yra iš Kaliningrado ir 2005–2008 m. dažnai keliavo traukiniais į Maskvą per Lietuvą. "Tai, kad šios kelionės traukiniu buvo įformintos S.Čerkasovo vardu, kai jam buvo tik 20 metų, rodo, kad tai yra tikroji jo tapatybė, o ne dar viena priedanga", – mano "Bellingcat" žurnalistai.

Nepatvirtintais duomenimis, S.Čerkasovas 2007 m. galėjo baigti Kaliningrade įsikūrusią Baltijos valstybinę akademiją.

Išskirtinė operacija

Olandų pareigūnai net paviešino tarsi iš šnipų romaną paimtą keturių puslapių dokumentą, kuriame išdėstyta Rusijos šnipo vadinamoji legenda.

Pasak pareigūnų, šį tekstą portugalų kalba apie 2010 m. tikriausiai parašė pats S.Čerkasovas.

Labai išsamiame dokumente pateikiami pasakojimai apie jo išgalvotą praeitį: teigiama, kad jo santykiai su tėvais – sudėtingi, jis itin nemėgsta žuvų ir buvo įsimylėjęs mokytoją.

Taip pat bandoma užglaistyti abejones dėl jo braziliškos kilmės: esą jis buvo pravardžiuojamas svetimšaliu, nes yra panašus į vokietį.

Legendoje net nurodyta, kur tiksliai įsikūręs Brazilijos restoranas, kur siūlomas geriausias mieste troškinys, taip pat vienas transo muzikos klubas – atrodo, kad tokiomis detalėmis buvo mėginama paremti jo netikrą biografiją.

Tačiau dokumentą lydinčiame olandų komentare sausai pažymima: „Tekste portugalų kalba yra keletas (gramatinių) klaidų – veikiausiai dėl to, kad portugalų kalba nėra S.Čerkasovo gimtoji.“

TBT taip pat buvo informuotas apie šį atvejį, nurodė Nyderlandų žvalgybos tarnyba.

Teismas padėkojo olandų pareigūnams už šnipo demaskavimą, bet nepatikslino incidento aplinkybių.

„Tarptautinis Baudžiamasis Teismas buvo informuotas Nyderlandų valdžios institucijų, taip pat yra labai dėkingas Nyderlandams už šią svarbią operaciją ir apskritai už grėsmių saugumui atskleidimą“, – sakoma atstovės spaudai Sonios Roblos pareiškime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP.