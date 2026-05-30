 Sinoptikai: po mirtinos karščio bangos Prancūziją užklups stiprios audros

Sinoptikai: po mirtinos karščio bangos Prancūziją užklups stiprios audros

2026-05-30 21:17
Viljama Sudikienė (ELTA)

Prancūzijos orų tarnyba šeštadienį perspėjo, kad stiprios audros gali padaryti galą rekordiniam karščiui, dėl kurio Šiaurės ir Pietų Europoje mirė daugybė žmonių.

<span>Sinoptikai: po mirtinos karščio bangos Prancūziją užklups stiprios audros</span>
Sinoptikai: po mirtinos karščio bangos Prancūziją užklups stiprios audros / AP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Portugalijoje per karščio bangą užregistruotos karščiausios gegužės mėnesio dienos. Šeštadienį Paryžiaus regione temperatūra išliko aukštesnė nei 33 laipsnių pagal Celsijų, kitus Prancūzijoje ji buvo aukštesnė nei 30 laipsnių.

„Meteo-France“ orų tarnyba pranešė, kad šiek tiek vėsesnės oro masės šeštadienio naktį sumažins temperatūrą.

Tačiau ji perspėjo apie audras visoje Šiaurės Prancūzijoje, kai kur jos bus stiprios, su kruša ir vėjo gūsiais. Vėjo greitis gali viršyti 80 kilometrų per valandą.

Sinoptikai perspėjo, kad didžiulės minios, užpildžiusios Paryžiaus gatves dėl „Arsenal“ ir „Paris Saint-Germain“ Čempionų lygos futbolo finalo, taip pat „French Open“ teniso čempionato ir svarbių koncertų, būtų atsargios dėl orų perspėjimų.

Prancūzijoje aukščiausia temperatūra – 37,8 laipsnio pagal Celsijų – buvo užregistruota Šarantos departamente. Dėl karščio kai kuriuose miestuose buvo atšaukti traukiniai, nutrūko elektros tiekimas. Kai kurios mirtys Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje siejamos su karščiu.

„Meteo-France“ specialistas Mattieu Sorelis teigė, kad labai tikėtina, jog šią vasarą šalį užklups dar ekstremalesnės karščio bangos.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
karštis
audros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
S.
Jei nustotų kirsti miškus viskas susitvarkytų. Bet kol godumui nėra ribų to nebus.
0
0
nu
Ne klimatas šyla, o celofano vis daugėja beprotikai. Maškių daugėja- visiems po tris reikia vienuose namuose, benzo vis daugėja, išmetamų dujų daugėja ir daugėja. Taigi patys save žudome. Ačiū sovietams, kad riojo maškių pirkimą. Bet ir tai Kaunas buvo prigrūstas Volgų ir Žigulių. Na bet kas dedasi dabar, baisu ir žiūrėt. Ir valdžia iš vis nieko nereguliuoja - juk laisvė, negalima varžyti, tegul stimpa visi. Nžn kodėl bepročiams kurie turi po tris maškes laisvė, o aš turiu dėl to gyventi be oro ? Kodėl aš neturiu laisvės kvėpuot grynu oru ??? Ir vilkikais nuklota visa Lietuva, varo per Kauną tiesiog šniūrais visi rusų ir baltarusių vilkikai į Kaliningradą. Kokio nelabo jiems leidžiama per Lietuvą varyti, tegul važiuoja per Lenkiją. Galu gale tegul krauna į traukinius ir veža ką reikia į tą Kaliningrdą, vis mažau bus oras gatvėse teršiamas.
2
0
Diedas
Dar daugiau celofano gaminkite - visokių begalinių pakuočių ir maišelių ir paskui juos deginkite, tai nuo karščio visi užsiversime kanopas. Saulė ir atmosfera turi savo dėsnius. O jus priverčiate juos suktis pagal jūsų išsigimusį verslą, dūmus. Taigi gaunate nenormalų karštį, kai saulė ginasi nuo žemės išmetamų dujų ir dūmų.
2
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų