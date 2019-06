Šešios valandos tunelyje įstrigusiame traukinyje: keleiviai pasakoja apie incidentą

Per šį incidentą žmonėms teko kęsti didelę kaitrą, be to, nebuvo elektros ir neveikė tualetai.

Į Barseloną važiavęs traukinys vos išvažiavęs iš Paryžiaus įstrigo tunelyje Jero rajone. Prancūzijos geležinkelių bendrovė SNCF tvirtino, kad elektra buvo dingusi tik 10–15 minučių, bet traukinio nebuvo įmanoma paleisti iš naujo dėl jo buvimo vietos.

Mėginta pasiųsti kitą traukinį įstrigusiam sąstatui nutempti, bet ši operacija nebuvo sėkminga.

Keleiviai buvo tuneliu pervesti į veikiantį traukinį, lydimi SNCF darbuotojų, ugniagesių ir policijos, nurodė vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas. Pasak jo, dviem keleiviams prireikė medikų pagalbos.

68 metų turistė iš Australijos Heather Manton (Heter Manton) sakė esantis susirūpinusi dėl savo rezervacijos Barselonoje ir pridūrė, kad ši patirtis buvo „šiurpi“.

Vėlyvą popietę keleiviai galiausiai pajudėjo į savo kelionės tikslą.