 Šaudymo išpuoliai Izraelyje: vienas žmogus žuvo, yra sužeistų

Šaudymo išpuoliai Izraelyje: vienas žmogus žuvo, yra sužeistų

2026-06-07 13:36
BNS inf.

Izraelyje sekmadienį per įtariamus išpuolius panaudojant šaunamuosius ginklus vienas žmogus žuvo, o dar penki buvo sužeisti, pranešė gelbėtojai ir kariuomenė. Vienas iš užpuolikų nužudytas.

<span>Šaudymo išpuoliai Izraelyje: vienas žmogus žuvo, yra sužeistų</span>
Šaudymo išpuoliai Izraelyje: vienas žmogus žuvo, yra sužeistų / Scanpix nuotr.

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Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) teigė, kad žuvo 35 metų vyras su šautinėmis žaizdomis.

Tarnyba taip pat „suteikė medicininę pagalbą ir į ligonines evakavo penkis sužeistus asmenis, iš kurių dviejų būklė sunki, o trijų – vidutinio sunkumo, su kūno durtinėmis žaizdomis“, pridūrė tarnyba.

Policija teigė aptikusi automobilį, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su įvykiu, ir netoli Kochav Jairo miestelio, esančio už kelių kilometrų nuo okupuoto Vakarų Kranto, nukovusi įtariamąjį.

Gelbėtojai teigė, kad išpuoliai taip pat įvyko netoliese esančiuose Cur Natano ir Cur Jichako miesteliuose.

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP teigė, kad vienas užpuolikas buvo nukautas, o antrojo tebeieškoma.

Premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras pranešė, kad jis „surengė situacijos įvertinimą ir stebi šio mirtino šaudymo išpuolio informaciją“.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Šaudynės
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sužeisti žmonės

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Tikėkimės \./
gal atgims Adolis.
2
0
ai
zydijoj gedulas, per diena nei vieno vaiko nenusove...
3
0
Katastroviškai
mažai.
3
0
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