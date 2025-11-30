Šaltinis: JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje einasi nelengvai

„Procesas nėra lengvas, nes formuluočių ir sprendimų paieška tęsiasi“, – sakė šaltinis, pridurdamas, kad pokalbiai vis dėlto yra konstruktyvūs.
„Visi suinteresuoti praktiniu rezultatu, kad būtų tema tolesnėms JAV ir Rusijos deryboms“, – pridūrė šaltinis.
Ukrainos karinė vadovybė prisijungė prie uždaro posėdžio dėl konkrečių klausimų, teigė šaltinis.
Kitas šaltinis, informuotas apie įvykių raidą, AFP sakė: „Amerikiečiai tikrai nori, kad (dabartinėse derybose) būtų susitarta dėl galutinių punktų, kad jie galėtų vykti į Maskvą.“
„Formuluotės yra sudėtingos, ypač kalbant apie teritorijas, nes jie save laiko išimtinai tarpininkais, o ne šalimi“, remiančia Ukrainą, pridūrė šaltinis.
„Tačiau visi stengiasi būti konstruktyvūs ir rasti sprendimą“, – nurodė jis.