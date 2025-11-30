 Šaltinis: JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje einasi nelengvai

2025-11-30 21:22
BNS inf.

JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje dėl karo su Rusija pabaigos nėra lengvos, sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė Kyjivo delegacijai artimas šaltinis.

Šaltinis: JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje einasi nelengvai / AP nuotr.

„Procesas nėra lengvas, nes formuluočių ir sprendimų paieška tęsiasi“, – sakė šaltinis, pridurdamas, kad pokalbiai vis dėlto yra konstruktyvūs.

„Visi suinteresuoti praktiniu rezultatu, kad būtų tema tolesnėms JAV ir Rusijos deryboms“, – pridūrė šaltinis.

Ukrainos karinė vadovybė prisijungė prie uždaro posėdžio dėl konkrečių klausimų, teigė šaltinis.

Kitas šaltinis, informuotas apie įvykių raidą, AFP sakė: „Amerikiečiai tikrai nori, kad (dabartinėse derybose) būtų susitarta dėl galutinių punktų, kad jie galėtų vykti į Maskvą.“

„Formuluotės yra sudėtingos, ypač kalbant apie teritorijas, nes jie save laiko išimtinai tarpininkais, o ne šalimi“, remiančia Ukrainą, pridūrė šaltinis.

„Tačiau visi stengiasi būti konstruktyvūs ir rasti sprendimą“, – nurodė jis.

